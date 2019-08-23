司法院大法官昨天宣告軍公教年改釋憲結果「部分違憲」，全國公務人員協會理事長李來希直言，釋憲結果宛如「自肥解釋」，將號召軍公教投入明年選戰，力拚在野勢力國會過半；八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷批營，軍公教年改動機就違憲；藍天行動聯盟主席武之璋說，大法官淪為政府打手，有虧職守，太惡劣了。

軍公教釋憲結果下午出爐，大法官任定軍公教年改無涉不溯既往原則，也與信賴保護原則、比例原則及憲法保障人民財產權沒有違背，不過原禁止雙薪肥貓條款有違平等權。

對此，全國公務人員協會理事長李來希表示，釋憲結果宣告原「雙薪肥貓」條款失效，此割裂性解釋是因為大部分大法官都是公立學校教授，因此做出有利於自己未來重新就業的解釋，宛如「自肥解釋」，如今已演變成政治問題，軍公教都會投入明年選戰，希望在野勢力能讓國會過半。

李來希說，司法院大法官下午宣布釋憲結果，但昨天上午民進黨立委就通知因應大法官會議解釋作適度修法調整，未來要召開公聽會，代表民進黨立法機關事前就接到大法官會議內容，顯然行政與立法已經介入司法。

八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷說，蔡政府設立年金改革委員會，鎖定軍公教修法，而非一體適用包含勞工修法，其動機就違憲，過程看似合乎程序，其實存在多數暴力。他說，從大法官接受釋憲開始，政府已經輸掉人民對政府的信任，退休金要做滾動式修正，導致憲政次序穩定度消失，政府將永遠動盪不安，誰執政誰就可以修正。

藍天行動聯盟主席武之璋表示，軍公教薪水與政府之間是契約行為，不能單方面違約，大法官應朝老百姓有利方向做解釋，甚至對老百姓放水，怎麼可以做政府的打手，這太惡劣，有虧職守，無法無天，缺乏同情心。

釋憲案聲請人之一的藍委林德福指出，釋憲結果顯然避重就輕，讓軍公教非常失望，逾三分之二大法官都是蔡英文指派，即便少數大法官支持軍公教訴求提不同意見，也無法改變現實，大法官淪為服務民進黨的工具，護航蔡政府，助長行政獨裁，民主監督機制已經失靈。

(中時 )