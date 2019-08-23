旺旺集團董事長蔡衍明今晚在網路直播處女秀。

大家一起愛台灣，讓台灣的未來更好！真道理性，真愛台灣！旺旺集團董事長蔡衍明今晚獻出YouTube處女秀。蔡衍明想要澄清外界對他的看法與誤會，他在影片中自爆為何會拍片的原因，「我最主要是想捍衛旺旺中時媒體集團，每一個同事同仁他們的人格與尊嚴。」想要澄清外界對他的看法與誤會。

蔡衍明在影片中直言旺中媒體集團的人，大家都受委屈了。為什麼呢？他說：「以前我有機會遇到國台辦的人，我也有跟他講，假如大陸對台灣沒有惡意，有很多話可以直接講，因為台灣對大陸的誤會也很大。」感嘆正如他也被台灣一些人不諒解，讓他覺得乾脆自己親自出面說清楚，並藉由這個頻道讓年輕人與對他不諒解的人有個平台，慢慢來溝通。

「因為我絕對沒有那個心，做出對不起台灣、對不起台灣人民的任何事情！」蔡衍明歡迎大家若對他有任何疑問與想法，都能藉由這平台寫給他看，他會一條一條說給大家聽。強調「若我真的做出對不起台灣的任何事情，甚至對不起，我來跟大家對不起，我絕對做得到」！

蔡衍明更預告下一集將講述他與台北市長柯文哲的關係，還有在7月19號那一天與中國時報平面媒體員工溝通大會的內容，他誠懇地說：「大家看看，即使對我印象不好也沒關係，這是我要努力改變大家對我的看法，謝謝！」

而蔡衍明還為了不會打字的網友，提供了一支免費專線08000-111（旺旺旺）55，讓他們反映意見，自爆為了要拍片，被大他20歲的姊姊罵了一頓，「MEMO這個是我小時候叫我的名字，阿爸說過：『政治可以碰的話，大便都可以吃！」」但他自己也沒料到，會因緣際會來經營媒體，甚至因此扯上了政治；但他強調3點：第一絕對以愛台灣的心摸良心說實話、第二他不是要做政治人物，第三也不可能去當什麼黨主席、KingMaker(造王者)，因為總統和王不一樣，總統是要以人民最大福祉、利益為中心，與當國王完全不同，他只支持他認為對台灣未來好的人來當總統。

(中時電子報)