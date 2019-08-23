輕颱白鹿明日將挾帶強風豪雨從台灣南部掃過，氣象局今（23）日晚間陸上警報範圍持續擴大，包括花蓮、台東（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、屏東、高雄、台南、嘉義縣市、雲林、彰化、南投及外島的澎湖、金門（後續將列入）地區，一共12縣市，均應嚴加戒備並防強風豪雨。

預估今天風力最強的是蘭嶼和綠島，陣風可達15級；累積雨量最多的則是台東山區，3天上看700毫米。氣象局預估暴風圈明天上午觸陸，颱風中心可能於明天中午或午後在台東南部或恆春半島登陸，也可能從巴士海峽通過，形成擦邊球。

氣象局表示，白鹿雖有增強，大致上仍會以輕颱上限通過台灣。明天花蓮、台東、恆春半島及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨。宜蘭縣、屏東縣平地及高雄市、台中市、南投縣山區有局部大雨或豪雨；台南、高雄平地、北部山區、嘉義山區、基隆北海岸及澎湖有局部大雨。颱風影響較大的地區是南部、東部，中、北部相對比較輕微。

預估累積雨量最多的將是台東山區，23日至25日這3天上看700毫米；花蓮縣全境和台東縣平地600毫米居次，屏東縣平地與恆春半島同為500毫米，高雄市山區、宜蘭縣山區與屏東縣平地均估為400毫米。降雨熱區就在台東、花蓮、屏東，而高雄市與宜蘭縣山區次之。

如果以今晚8點至明晚8點，即颱風影響最明顯的24小時累積雨量來看，花蓮全境與台東全境都是300至500毫米，其次是屏東山區與恆春半島，都是200至400毫米，高雄市山區與宜蘭縣山區則都是200至350毫米。所以颱風來襲時受影最劇烈，中北部縣市的雨量相對較少。

此外，氣象達人彭啟明認為，白鹿颱風有可能增強為中颱，在明天下午登陸台灣東南部，明天深夜颱風就會逐漸遠離，進入台灣海峽，向大陸福建而去。

(中時 )