28歲新銳導演王鼎霖，執導的第一部院線片《第九分局》即將上映，他從小熱衷電影，常跟家人跑電影院，以前在家看電視總是在61台到71台間跳轉，他說：「在《鋼鐵人3》裡主角有戰後創傷，每天都在家製作鋼鐵人，怕科技不夠抵禦外敵，最後他找到自己，知道有他才有鋼鐵人，這就是英雄走的路。」

每位英雄都要冒險一回才稱得上是英雄，王鼎霖說：「這部電影就是我的英雄路，這路上我靠了很多人。」他的父親是知名製作人王鈞，母親是資深經紀人丘秀珠，有父親的投資、母親跟媒體的關係，讓他在拍電影的過程順利許多，「我路比別人走得順很多，沒有道理失敗。」。

王鼎霖（左）的父親王鈞雖嘴上說不想兒子拍電影，但還是資助他。（資料照）

「吳慷仁也是我英雄路上的一個角色！」王鼎霖約3年前拍攝電視電影《我的禮物》，當時他把劇本寄給男主角吳慷仁，對方不知道他是誰，當然也不知道他的父母是誰，就先給予劇本肯定，點頭接演，王感謝說：「沒有他的信任就沒有現在的我，很多人看我資料是先看到我爸媽。」

王鼎霖（右）感謝吳慷仁信任他，兩人至今仍保持聯繫。（資料照）

目前王鼎霖在這條英雄路上還沒有碰到什麼超級難檻，要從這部電影上映才算登上第一關，「電影成本4300萬，人家說導演一生也就拍個2到3次的機會，但對我而言票房只會是一個升或降，起碼我用盡全力做，這是我英雄路的第一章。」

電影啟蒙來自家教老師

喜歡看電影的王鼎霖，最早開始學習電影結構是國中在大陸念國際學校，當時有一位美籍家教，會出電影分析報告當作功課，「我寫電影感想，他評論我的內容，互相討論。」那段時間他一個人住，休閒娛樂就是看DVD，2年內看了無數電影。

高中後他回到台灣念書，看了奧斯卡名導諾蘭（Christopher Nolan）的電影《頂尖對決》，電影魂最終大爆發，大學一心想攻讀電影，但在父親的勸阻下，唸了溫哥華的商學院，大三那年暑假，父親請李中導演來勸退他的電影夢，沒想到兩人聊完李中竟覺得他很適合當導演，於是他又去念了1年的溫哥華電影學院專科，那時候的畢業作品發表還拿了全班第一名，也在美國拍了半年短片。

王鼎霖從小就喜歡看電影，有些經典港片連台詞都能背出來。（粘耿豪攝）

王鼎霖25歲第一次執導筒，拍吳慷仁主演的《我的禮物》，「我知道自己的弱點在攝影，強項在編劇，因為我是新導演，所以任何事保持開放態度。」他記得當時有張道具椅子壞掉，大家集思廣益修椅子，雖然只是一件小事，卻讓他印象深刻，「做這一行很辛苦，大家一起享受，一起討論出來的解法，才是最好玩的。」電影29日在台上映。

患電影的癮 才兩天就想念片場

入行成為導演後，王鼎霖對電影的熱情有增無減，形容拍《第九分局》當下累到很想死，全片拍攝7周，幾乎每個星期都日夜翻班，可是拍完沒幾天又非常想念片場，「拍完回家把自己灌醉， 冬眠兩天手機都不接，2天後跟劇組吃殺青酒，看到大家那個拍戲的感覺又回來了，我想這就是一種癮吧。」

王鼎霖還舉例，因為翻班太操勞，拍片期間曾放過全劇組幾天連假，因為他每天都會設早上的鬧鐘，休假期間忘記調掉被鬧鈴叫醒，驚覺是休假日，一瞬間竟然感到空虛，他自己也覺得相當不可思議。

拍完《第九分局》之後，王鼎霖會去探朋友的班，看到攝影機、組員，就很有家的感覺，覺得既自虐又想趕快回到片場開工，且他自認有些過動，根本坐不住辦公室，笑說：「到底乾我什麼事，但看到大家拍片就很開心。」過去跟他合作過的演員都會保持聯絡，私交都蠻好的，他補充：「拍電影就是一種革命，有時候也有衝突，每個人都是這種感覺。」

前年奧斯卡導演吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）以《水底情深》拿下金球獎最佳導演，當時他對鏡頭說：「這是最沒有回報的工作，做了2、3年，只換得IMBD的一行字。」王鼎霖看了心裡超有同感，面對投資報酬率超低的電影工作，他說：「可是同時這也是讓我們覺得有趣的地方，可以拍自己想要的東西，我入行才4年，就知道是要靠熱情維持，這行是不歸路，但不做電影我也不知道還能做什麼，我還有蠻多故事可以講的，現在就想回到片場。」

王鼎霖賦予電影演員澎恰恰（左）跟邱澤全新不同的一面。（取自網路）

(中時 )