大法官解釋畫錯重點？軍公教年改釋憲案今(23)日出爐，全國公務人員協會理事長李來希表示，大法官解釋避重就輕，退休軍公教爭的是不溯及既往、信賴保護，大法官卻說沒有違憲，反倒是再任私校職停領退俸規定違憲，他認為，這根本就是大法官量身訂作的「自肥條款」。

李來希認為，大法官解釋是故做公正，左右各打50大板，主要還是在維護執政黨；他舉例，像絕對的違憲就是再就職、違反工作權，第二就是有條件違憲，要求限期調整，但這些都屬枝微末節，釋憲結果顯得避重就輕。

李來希指出，一般公務人員退休就退休，不會想要再創事業第二春，只有這些大法官教授，多數卸任後繼續到私立學校任職、有領雙薪的情形，大法官現在解釋再任私校職停領退俸規定為違憲，其實就是「自肥條款」，為自己的權益量身訂作。

對此，軍公教退休人員表示，以現階段大法官成員綠大於藍，做出的釋憲文，偏袒執政黨係意料中事，另有人則感嘆，「原來政府的核退的公文是衛生紙，原來大法官是軟腳蝦，還會幫自己留後路，自肥一下」。

(中時電子報)