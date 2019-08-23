網友日前在臉書發布影片，直指「國民黨利用買票立委過半，簽和平協議引中共入台灣」，還形容國民黨是「當年的吳三桂」。對此國民黨表示，這是嚴重煽動仇恨與恐怖氣氛，顯然涉及誹謗等違法之處，國民黨除了向刑事局報案，並在與律師研究後，對製作、散佈不實文宣者提告，請民眾及媒體勿再行轉載，避免觸法。

國民黨說，這個影片從頭到尾全是污衊造謠，除了誣指「國民黨利用買票將立委過半，簽和平協議引中共入台灣」等荒唐內容，甚至還有呼籲人民「用盡一切手段消滅國民黨」，「不是選舉而是戰爭」等涉及煽動暴力、恐嚇等內容，炒作仇恨、撕裂社會，充滿惡意。

國民黨表示，初步研究相關內容，該影片疑似為綠營支持者所散佈，對這類扭曲不實之影片內容，國民黨絕不容忍，今天向刑事局報案，期盼警方能比照民進黨政府近日查察所謂「假消息」的用心用力，全力偵辦找出源頭。

同時，國民黨也敬告蔡英文政府千萬不要用沒有道德、沒有品味的方式汙衊國民黨，直指民進黨政府從未放棄過操弄台獨議題，處處打出恐中牌恐嚇民眾，提升兩岸敵對意識，造成兩岸關係緊張，進而影響民眾生計。

反觀國民黨，堅持「一中各表的九二共識，反對台獨，不接受一國兩制」，執政期間維持兩岸和平穩定的發展，國民黨才是真正維護中華民國與民眾福祉的政黨。

(中時 )