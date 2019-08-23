大陸國產航母第7次海試

據中國大陸大連造船廠傳出的消息，8月1日出海進行第7次試航的大陸首艘國產航母已於8月23日返回大連造船廠。而當時航母試航前所發布的航行警告時間為8月1日至4日，這艘國產航母實際上在海上已停留了23天，為下水以來最長一次海試。雖然航行警告時間與實際返港時間有高達19天的差異，但目前尚未有進一步消息說明國產航母是否因海試狀況異常才延後返港。

據《多維新聞》指出，大連海事局7月31日發佈的航行警告中，國產航母的試航時間為8月1日至8月4日，但到今天返港為止，大陸國產航母已海上停留23天時間，比原訂計劃多了19天。

第7次海試返航的大陸國產航母甲板上停有直-18艦載機運輸直升機模型和殲-15艦載機模型。（圖／新浪微博＠熱武器時代的愛情故事）

報導說，針對第7次試航，8月20日有海外商業公司公佈大陸國產航母試航照片，顯示該航母在黃海海域進行最小半徑轉彎測試，以測試航母主機和機動性能。在網友拍攝到國產航母返回船廠的照片上，可以發現其甲板上停有直-18艦載機運輸直升機模型和殲-15艦載機模型。由於距離和角度問題，暫無法看到甲板是否密集的輪胎擦痕。

據指出，今年5月31日完成第6次試航的國產航母返回大連造船廠後，被發現在甲板出現輪胎擦痕，判斷應該航母已首次進行殲-15艦載機起降試驗。

大陸國產航母海試返航後，甲板看不出有輪胎擦痕，可能未進行艦載機起降測試。（圖／新浪微博＠熱武器時代的愛情故事）

報導表示，在完成第7次試航後，由於可能是交付前最後一次海試，網上各種猜測紛傳，包括航母何時能夠交付中共海軍使用、海試時南下與遼寧艦會合等等。其中也有謠傳說23日、也就是今天國產航母就會交付海軍，但被證實為假消息。

目前，中共海軍正在增加航母艦載機類型，不斷改進現役戰機，並培養更多航母艦載機飛行員，因此也有議論指稱應加快殲教-10高級教練機上艦的改裝。

此外，報導說，中共在殲-15基礎上研製出的殲-15D電子戰飛機亦出現新的試飛照，該戰機被指將增強海軍在戰場的單向透明，並擁有較強的電子干擾和空中支援能力。瀋陽飛機設計研究所總設計師孫聰7月9日透露殲-31將最有最新發展後，許多觀察人士均猜測殲-31很可能是中共航母下代隱形艦載機選項。

(中時電子報)