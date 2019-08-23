俄羅斯製造的全球首座海上移動核電廠今天啟航，展開橫越北極海的航程。不過環保人士警告，這項計畫恐為區域帶來嚴重風險。這座名為「羅莫諾索夫院士號」（Akademik Lomonosov）的海上核電廠裝滿核燃料，自俄羅斯在北極圈內的港市莫曼斯克（Murmansk）啟航，預計航行5000公里抵達西伯利亞東北部的楚科加地區（Chukotka）。

這是俄國史上第一座海上核電廠，以質量守恆定律發現者 — 俄國科學家羅莫諾索夫的姓氏命名。羅莫諾索夫院士號全長 144 公尺，裝載兩座 KLT-40S 核反應爐，共可輸出 70 百萬瓦（MW）電力，提供 10 萬戶家庭使用。

俄羅斯國營核子企業（Rosatom）表示，與其在終年冰封的陸地上興建傳統核電廠，這種海上核電廠是較簡單的替代方案。他們也有意將這種發電方式銷往國外。

羅莫諾索夫院士號預計航行4至6週後，抵達僅有5000人口的目的地佩韋克（Pevek），取代當地一座核電廠和一座已關閉的燃煤電廠。除了為當地居民提供電力，也為楚科奇（Chukotka）礦區供電，支援採礦鑽井作業。

不過，綠色和平俄羅斯分部（Greenpeace Russia）能源組主管阿里莫夫（Rashid Alimov）告訴法新社：「任何核電廠都會產生核廢料和可能發生事故，但羅莫諾索夫院士號格外可能受到暴風雨影響。」

他指出，由於這座海上核電廠是由其他船隻拖曳，因此在遭遇暴風雨時更可能發生碰撞。搞不好可能成為「海上車諾比（Chernobyl）」或「核子鐵達尼」

阿里莫夫還說，俄羅斯國營核子企業計畫將用過的核燃料存放在羅莫諾索夫院士號上，「若這些燃料發生任何意外，恐對北極地區脆弱的生態環境帶來嚴重衝擊」，因為當地「沒有清理核汙染的基礎設施」。

面對質疑，俄羅斯國家原子能公司表示，羅莫諾索夫院士號可以承受冰山碰撞與 7 公尺高的海浪沖擊。俄羅斯海上核電廠計畫副主任艾利克塞彥科（Dmitry Alekseyenko）表示，「根據測試，規模 9.0 地震（日本 311 大地震的規模）引起的海嘯，也不會破壞停在基地中的海上核電廠」。

(中時 )