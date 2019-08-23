印尼一艘渡輪在爪哇島海域起火燃燒，至少30人下落不明。

印尼政府官員夏赫魯爾接受媒體採訪時說，事件發生時，這艘KM Santika Nusantara渡輪正在泗水與婆羅洲島上的峇里巴板之間航行，船上載有277人。

泗水丹絨佩拉港發言人夏赤魯爾說，船上的247人獲救，但另有22乘客下落不明。

有官員表示，由於該渡輪的乘客名單上只有111人，因此導致救援工作變得更加複雜。火災發生後，渡輪就斷電，切斷了水泵，也因為如此，船員無法滅火。

(中時 )