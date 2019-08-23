印尼一渡輪起火 至少30人失踪 21:252019/08/23 中時 諶悠文 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 印尼一艘渡輪在爪哇島海域起火燃燒，至少30人下落不明。 印尼政府官員夏赫魯爾接受媒體採訪時說，事件發生時，這艘KM Santika Nusantara渡輪正在泗水與婆羅洲島上的峇里巴板之間航行，船上載有277人。 泗水丹絨佩拉港發言人夏赤魯爾說，船上的247人獲救，但另有22乘客下落不明。 有官員表示，由於該渡輪的乘客名單上只有111人，因此導致救援工作變得更加複雜。火災發生後，渡輪就斷電，切斷了水泵，也因為如此，船員無法滅火。 (中時 ) #印尼 #渡輪 #爪哇島 也許您會感興趣 推薦閱讀 華銀新據點 鎖定印尼、越、緬 04:102019/08/19 金融．稅務 新住民子女返鄉溯根 未來職場之路更寬廣 11:092019/08/19 生活 印尼逮捕學生 示威群眾放火燒議會 21:002019/08/19 國際 2歲童日抽40支菸 如今現況曝光 21:082019/08/21 日常 《國際金融》拚經濟，印尼央行再降息1碼 16:142019/08/22 財經 彰化外海工作船險翻覆 海巡救40人 16:432019/08/22 社會 國際熱門新聞 鄭文傑被控賣淫嫖娼遭拘留 家屬斥捏造罪名 - 國際 馬來西亞破獲歷來最大宗毒品走私 市價50億元 - 國際 英相強生會馬克宏 因玩笑把腳擱桌上挨批無禮 - 國際 世界首座浮動核電廠 起航前往俄北極圈地區 - 國際 擔憂！英駐港雇員遭陸拘留 加國這決定引關注 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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