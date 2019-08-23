謝佳見跟葉星辰在台視、東森《男神時代》最新劇情中，一改過去的吵吵鬧鬧，將出現很多粉紅泡泡橋段，從天鵝船上相擁、為躲書迷粉絲兩人全身上下緊貼，還一起過夜甚至差點親在一起，整集都在瘋狂放閃。但謝佳見跟葉星辰卻說這些曖昧互動都是因意外而起，自嘲他們根本就是「意外CP」。

謝佳見、葉星辰劇中曖昧不斷。（東森）

謝佳見透露拍天鵝船的那場戲，是他跟葉星辰第一次到碧潭，兩人興奮東看西逛、還拍紀念照，被工作人員虧像校外教學的感覺。謝佳見笑說：「我之前一直以為碧潭只是個地名，今天來才知道這裡這麼漂亮。而且我很久沒到戶外了，所以玩得很開心。」葉星辰還說「我的包包還被工作人員塞滿東西，又是水又是面紙、電扇的。就連踩船的時候也是對面攝影機的那艘船，綁根繩子牽著我們這一台，我們超像被帶去野餐的。」。

而謝佳見與葉星辰共處一室，葉星辰還壓在男方身上，狀似下一秒就要親下去的曖昧戲碼，也在預告一出馬上引起粉絲熱議。但葉星辰卻因要摔下床，還要剛好摔在謝佳見身上，光喬姿勢跟「試摔」就超級多次。葉星辰說「因為要演不小心手滑，又要自然、表情又漂亮的壓在謝佳見身上其實很不容易。姿勢OK了頭髮卻遮到臉，髮型OK了表情又不太好，又怕會真的壓到他，所以現場其實來回了很多次。」

由於天鵝船跟過夜的戲，兩人不是在戶外大熱天正中午的時候拍攝，不然就是在沒有冷氣、又塞滿工作人員的房間內蓋厚棉被對戲，讓他們直呼當下腦中都只有「熱、超熱」這個感覺，現場根本浪漫不起來。

謝佳見、葉星辰碧潭拍戲超開心。（東森）

謝佳見、葉星辰劇中曖昧不斷。（東森）

(中時 )