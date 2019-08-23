台南文旦名聞遐邇，台南文旦王今天剛誕生，台南市長黃偉哲今天帶著柚子前進台南大遠百，首度推出文旦周活動，並當場拍賣剛出爐的特等獎文旦3箱，每箱底價3萬元，場面熱絡，最終拍出32萬1111元，所得全數捐贈給社團法人台南市慈光身障協會。

為了將台南各區農特產品集中到市區讓更多市民與遊客就近品嘗，台南市政府農業局與遠東百貨攜手合作，推出「台南尚青 農特產名物展」，今日於遠百成功店地下2樓美食街盛大展開，黃偉哲除了大力促銷台南農特產品外，還拍賣3箱「2019年台南市文旦大賽」特等獎文旦王。

黃偉哲表示，台南最優質的農特產品與遠東集團通路強強合作，規畫一系列台南名物展要讓更多市民嘗鮮，8月文旦周、9月虱目魚周、10月好米周、11月畜產周及12月胡麻咖啡周，月月不同主題，依當季盛產農產品為主軸，主推台南尚青，推廣最優質農產品，為農民爭取最大福利。

為加強行銷推廣力道，市府經發局、工商發展投資策進會及各大企業廠商共同發起預購台南文旦，開幕前，就已經創下預售5038箱佳績；此外，黃偉哲拍賣3箱特等獎文旦王，最終由台南市商業總會理事長徐國潤、創揚室內裝修企業有限公司陳文生總經理、中華民國資源回收商業同業公會全國聯合會理事長宋俊明，分別以11萬、10萬、11萬1111元標下，全部拍賣所得將捐給社團法人台南市慈光身障協會。

即日起至25日文旦周活動，集結麻豆區農會、下營區農會、東山區農會、柳營區農會、大內區農會、台南市農會等6家農會及麻豆勇伯、真果毅、陳爸的白頭翁果園、黑吉桑農場等4家青農，還有在地美食南方米造及下營田媽媽鵝肉料理餐廳，歡迎市民以行動支持本地農產品。

(中時 )