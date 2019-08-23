新北市中和區公所發放白米助弱勢。（實習記者林柏任翻攝）

中秋佳節即將來臨，新北市中和區公所每年均不忘關懷弱勢家庭發放白米，今年向行政院農委會農糧署申請6萬2000公斤白米。今（23日）、明（24日）兩日在區公所1樓大廳、莒西市民活動中心及秀峰市民活動中心等三處，每戶發放白米10公斤，使弱勢家庭溫暖過中秋，傳遞愛心不落人後。

此次發放對象為中和區6月30日前列冊低收入戶、中低收入戶、身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼及弱勢兒童少年生活扶助。民眾領取時記得攜帶通知單、身分證，領取時間為每天上午8時30分至11時30分及下午1時30分至4時30分。若活動期間無法到現場者，可於8月26日至30日(週一至週五 8：00~18：00)至區公所社會課補領。

中和區長賴俊達表示，每逢中秋、春節、端午定期發放愛心米，並主動結合鄰里社區及機關團體，以區公所作為橋樑，整合資源提供弱勢家庭全方面福利服務。更結合新北市中和區衛生所辦理免費大腸癌篩檢服務。

區公所強調，為持續落實關懷與照顧弱勢家庭的服務宗旨，公所動員約200位同仁、志工共同協助發放和搬運白米，期盼達到拋磚引玉效果，讓更多人、更多團體參與關懷弱勢行動，共同打造幸福中和。

(中時 )