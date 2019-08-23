新華社23日引據今日俄羅斯通訊社報導，由俄羅斯建造的世界首座浮動核電廠「羅蒙諾索夫院士號」（Akademik Lomonosov），當天從俄西北部莫曼斯克港起航，前往位於俄遠東地區楚科奇自治區靠近北極的佩韋克港。

據報導，「羅蒙諾索夫院士號」由兩條拖船牽引，一條拖船提供前進動力，另一條拖船負責制動，還有第三條備用拖船伴航。該浮動核電廠航行速度約為4至5節（每小時7至9千公尺），到達目的地佩韋克港將耗時約三周。

目前，保證「羅蒙諾索夫院士號」正常工作所需的水面和岸上基礎設施正在佩韋克港積極興建。按計劃，這座浮動核電廠將於今年12月開始發電並接入楚科奇自治區電網。

俄羅斯國家原子能公司今年4月透露，已完成對「羅蒙諾索夫院士號」核能裝置試驗，其1號和2號機組反應器順利完成滿功率運行試驗，核電廠主設備、輔助設備以及自動化工藝過程控制系統都可穩定運行。

「羅蒙諾索夫院士號」由一艘長144公尺、寬30公尺的駁船，以及駁船上搭載的兩座35兆瓦核反應器組成，其主要功能是為俄極其偏遠地區的工廠、城市及海上天然氣，石油鑽井平台提供電能。

環保人士曾對這座浮動的核設施提出激烈批評，綠色和平組織稱它為「浮動的車諾比」，又稱這是「冰上的車諾比」。1986年當時蘇聯控制下的烏克蘭加盟共和國車諾比核電廠發生事故，是歷史上最嚴重的核災難，導致當地居民大規模撤離，並在烏克蘭和鄰國白俄羅斯留下了大片無法居住的地區。

俄羅斯正急於開採西伯利亞地區豐富的石油和天然氣資源，這些資源的分布被認為延伸至北極。全球氣溫變暖導致北極冰川迅速融化，為俄羅斯開闢了通向北方的新航線。同時，克里姆林宮也正積極加強在該地區的軍事部署。

(中時 )