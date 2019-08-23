Mr.特意以女高中生般的打扮顯現他對御宅文化的熱愛。(王寶兒攝)

日本藝術家Mr.。(王寶兒攝)

Mr.表示，《美少女的美術史》在日本展覽期間，他都是以繪畫參展，帶看到北師美術館的展覽空間，決定要重新打造一個大型裝置。(王寶兒攝)

日本藝術家島本了多以自身面孔模樣為參考，燒製陶瓷面具，在上頭繪上各式知名動漫女角。(王寶兒攝)

日本動漫中的少女，以星眸大眼、俏麗臉龐、繽紛秀髮形象深植人心，這種特別的「美少女」樣貌，可從多部作品中窺見其流變，也不乏在日本當代藝術造成深遠影響。從小喜歡動漫文化的日本藝術家Mr.，深深為動漫少女形象著迷，多年來創作各式不同可愛少女繪畫、裝置藝術，近日也在北師美術館《美少女的美術史》中展出其大型作品。

粉嫩櫻花色的雙馬尾、以魔術方塊及草莓作髮飾，這座僅有少女頭顱的大型裝置藝術〈Hikari–A Chery Blossom Path–〉，便是由Mr.一手打造。Mr.說，細看少女的眼中，可以看見有許多小小的圖像，「那些圖樣象徵少女眼中，所見的不只有現實，還有一些不存在的夢幻，而在少女頭顱的後腦勺上，我也畫上了一些少女的朋友。」

身為資深動漫迷的Mr.，為了講解作品，也特別換上一身女高中生服裝，「這個作品的雕塑形狀與樣貌呈現都是運用動漫風格，而除了作品外，我偶爾也會以我本人來表達御宅文化的一部分。」至於為何會只做這麼大的頭，是因為在看過展覽空間後，認為「要做非常有魄力的東西」，而為了台灣展覽刻意打造。

日本藝術家島本了多，則以自己的臉型，燒製多幅陶瓷臉孔模型，在上頭繪上多位知名動漫女角，如《怪博士與機器娃娃》中的丁小雨、《美少女戰士》中的月野兔等等。島本了多表示，自己與Mr.同樣受動漫影響很深，從動漫裡的一些角色外型上，也許可以去描繪「美少女」的定義，但即使是男孩的自己，在內心裡也有美少女的一面，所以他在自己的男性臉孔面具上，繪上了不同的美少女樣貌，以此象徵美少女應該不侷限在性別及年齡。

《美少女的美術史》中，展出多幅以「美少女」、「少女」為題材的創作。策展人工藤建志表示，「少女」一詞在日本提出，其實不超過一百年的歷史，在明治時期開始實施女孩教育制度，許多出版商看準女孩心理，推出許多少女雜誌龔女學生在課後時光做為消遣，便進而衍生少女漫畫、少女周邊等等商品。而繪製少女的畫作則最早又可追溯到幾百年前。

工藤建志指出，尤其是漫畫家高橋真琴對於現今少女漫畫影響甚鉅，眼中閃爍星星光芒的少女畫風便是她所開創，而《原子小金剛》漫畫家手塚治虫所創作、過去風靡台灣的《寶馬王子》裡，看來活潑的王子其實是個女兒身，也打破了封閉社會認為女孩就是文靜、弱小的印象。

(中時 )