台大首屆「國際高中青年科學創新營」9國高中生混組經過一周密集訓練，23日成果競賽由台灣的建國中學林紓均、北一女中黎芷嘉及日本廣尾高校Sen Shiba的精彩研究「Break the Mold」奪冠。台大國際事務副校長周家蓓對同學們的表現極為驚艷，表示經由此次活動台大得到許多「粉絲」跟極具潛力的優秀申請者，是意外收穫。

台大首屆國際高中青年科學創新營（1stNTU Science Innovation School for Global Young Scientists）19日於台大凝態物理館國際會議廳登場，為期一周。本次營隊以高中二升三年級學生為主，共有亞太地區泰國、越南、尼泊爾、印尼、馬來西亞、印度、俄羅斯、日本等8國頂尖學子來台交流，活動主題設定為「量子計算」與「生命科學」，23日終極競賽，各隊同學莫不摩拳擦掌準備摘金，第一名團隊還可獨得3000美元獎金，總獎金7500美元。評審教授對表現特優的外籍學生也可能提出優先考慮入學及獎助學金獎勵，每位學生都將獲得台大一個正式的通識學分及結業證書。

本次9國13隊（分別是5隊量子計算及8隊生命科學）混合比賽，每隊均有一至兩名台灣學生參與，全程英文上課及發表，激烈的競爭下，每位學員都展現渾身解術。

第一名團隊建中林紓均、北一女黎芷嘉及日本廣尾高校Sen Shiba，3人都是高二，精彩的研究「Break the Mold」獲得評審青睞。另外還評選出一隊亞軍、一隊季軍及三隊評審獎。

周家蓓讚許每位學生都在有限時間內將所學知識完整呈現在實作研究上，每隊8分鐘期末報告更是完美演出。她認為本次活動充分達到台大主辦此活動的目的，不僅讓參與的國內外高中生體會到台大傑出的教學內容與研究實驗、學習到當今引領全世界的高科技量子、生命科學，更結交了來自不同國家的朋友。

周家蓓說，這次台大得到許多年輕「粉絲」跟極具潛力的優秀申請者，除了將申請大學就讀以外，有3位帶隊老師已經表達將要申請台大念碩士。

(旺報 )