據中新社23日報導，英國醫療機構負責人22日在致首相強森的公開信中警告稱，「無協議脫歐」（硬脫歐）將導致臨床醫生無法向患者保證他們的健康和護理進程不會受到影響，並對醫療用品短缺表達嚴重擔憂。

該公開信由英國皇家內科醫師學院、英國牙科協會、皇家藥學會、英國腎臟護理學院和皇家急診醫學院等數十位醫療機構負責人聯名簽署。

公開信指出，鑒於英國國家醫療服務體系（NHS）規模龐大，「無協議脫歐」導致的無序狀態，可能產生無法預估的災難局面，即使是最小的問題也可能「對數百萬人的生活產生巨大影響」。

「無協議脫歐」加重了對醫療用品短缺的擔憂。公開信稱，「邊境地區的延誤可能會加劇目前的供應問題，並造成拯救生命藥物被推遲通過相關渠道的可能性增大。」

公開信要求政府內閣制定專項應急計劃，並在組織人事上強化落實，呼籲將醫療機構的領導人納入到「脫歐」戰略計劃的制定與指揮層級中。

強森一再重申，「無論是否達成協議，都將在今年10月31日前帶領英國脫離歐盟」。強森擔任首相後的「歐盟首訪」目前正在進行，「重啟『脫歐』協議談判」之旅處處受阻，前景不容樂觀。

(中時 )