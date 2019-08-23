浪Live主播彤兒現年25歲，5歲學鋼琴，大學念台南藝術大學主修音樂，大三憑著彈唱才藝接觸商演、駐唱，為自己的音樂夢想鋪路，畢業後加入直播圈至今兩年，是台南第一批音樂才藝型主播，她日前北上參觀「幾可亂真│超寫實人體雕塑展」，除了音樂，另開啟她不一樣的藝術細胞。

彤兒這次參觀「超寫實人體雕塑展」，對展出作品《自我延展》印象最深刻，「那是作者本身的自雕像，從每個角度看都是立體的，但其實只是薄薄的一個雕像。」像她不擅長畫畫跟雕塑，但從小學習音樂，對藝術的欣賞總是多一份尊重的態度。

彤兒模仿普普藝術大師安迪沃荷的Pose。（粘耿豪攝）

加上她又是主播，接受斗內（Donate，金錢贊助）之餘，自己也懂得給予創作者鼓勵，「我學音樂，音樂也是藝術，就會懂得佩服跟尊重，像我看到很厲害的街頭藝人，比如淡水那邊很多厲害的畫家，都不會吝嗇。」

另外她也喜歡《老婦與嬰兒》，「作品的嬰兒跟老婦都是同一個人，形成強烈對比，人總會老，我沒有特別害怕變老，就是一個自然變化。」還有展區中有許多象徵女性主義的創作，她自認獨立，工作上也是一位女強人，都是自己開車、背著沉重的Keyboard到處接工作，「對於作品想表達的都很有感受度，我一直都覺得女生可以靠自己。」

彤兒坦承面臨過直播產業泡沫化，兩年前入行聲勢大好，隔年直播平台暴增，主播變多但看直播的人數沒增加，自己也一度想要退出、轉換跑道，「我從來沒有跟粉絲討過禮物，有段時間想過退出，是因為我知道自己的粉絲都是男性小資上班族，他們把錢花在我身上支持我，甚至為了我省吃儉用，不忍心他們一直花錢讓我業績過關。」

後來粉絲們告訴她「不論播到哪裡，都會繼續跟下去」、「我們都知道你很累，我們都會陪你」，才讓她選擇繼續開播，她直言：「如果沒有這群粉絲，老實講我就真的不播了，我能播到甚麼時候不知道，只能繼續努力。」今年她出了實體專輯，也因為直播平台獲得由陳子鴻老師製作專輯的機會，證實堅持是對的。

面對新主播大量崛起，彤兒積極拓展網路平台，參與iM短影《明日巨星》歌唱大賽，發揮音樂實力長期霸榜榜首，若成功拿到總冠軍，又能再度與陳子鴻合作，獲得發片機會，她說：「若沒直播的話可能就繼續駐唱跟商演，但光駐唱沒有辦法出專輯，也要累積粉絲才能辦演唱會，接觸直播讓我的夢想比預期完成的更快。」

彤兒參觀展覽印象深刻，也開直播跟粉絲分享。（粘耿豪攝）

(中時 )