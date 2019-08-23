蔡英文總統23日出席金門八二三戰役61周年紀念活動，在追思活動後，回答媒體的問題。（鄭任南攝）

昨天，蔡英文親赴金門出席八二三中樞紀念儀式；結果，卻在太武山忠烈祠高喊「中華民國台灣」。請問總統，您難道不曉得裏頭供奉的陣亡將士，當年是為保衛「中華民國」才犧牲捐軀嗎？結果，您卻在這樣的日子，當著先烈的面把國號給改了，這到底是在紀念，還是在顛覆、摧毀八二三？

對多數民進黨人而言，所謂的八二三，其實是與他們毫無瓜葛的。所以去年八二三適逢1甲子，蔡英文不僅本人缺席，連改派副總統頂替也不願意；時任民進黨副秘書長的徐佳青更聲稱，「八二三是共產黨在跟國民黨打仗，並不是民進黨在打仗，這樣的紀念有意義嗎？」

結果，原先不認為八二三砲戰是為中華民國而戰的蔡政府，昨天卻突然轉性，帶著文武百官親赴金門緬懷紀念。其目的說穿了，無非是2020大選將屆，為降低年改衝擊，淡化軍公教對民進黨的怨懟，才不得不變臉出席。

當然，蔡英文做為民選總統，基於選票壓力改變態度，老百姓縱有質疑，也應能理解。但，有一點，蔡英文恐怕就有嚴重的失德、失格的問題。

昨天，蔡英文說，沒有當年的浴血奮戰，就沒有今天民主自由的「中華民國台灣」。然而，她講這話的地點，是在太武山公墓；這座忠烈祠供奉的英靈，全都是在古寧頭、南日島、大膽島等戰役中為「中華民國」捐軀的同袍。

結果，蔡英文不對去年民進黨一席「紀念八二三沒意義」的話道歉就算了，竟還藉機偷渡去中化，更改國號，高舉中華民國台灣；這已經不只是不承認八二三砲戰之於國家的意義，更是徹底從根刨起，當著殉國將士的面，拆了他們曾誓死捍衛的國家招牌。

面對先烈用生命捍衛中華民國，用鮮血灌溉安全果實，民進黨政府卻能為了選戰考量扭曲、消費史實，甚至公然挑戰八二三的精神與價值。失德失格的發言，矛盾衝突的算計，無疑是對團結台灣、守護國家做出一次倒行逆施的重擊。

(中時 )