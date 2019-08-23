統一獅天母主場迎戰富邦悍將，羅力再度展現勇猛的控球壓制獅隊，先發7局僅失1分，除此之外悍將打線也很夠力，先發全員敲安，共16支安打敲回11分，最終就以11比2大獲全勝，

羅力開局讓對手八上八下，直到3局下半遭到莊駿凱、林靖凱、蘇智傑連續3支安打才失1分，不過接下來羅力都展現優異控球，先發7局僅被敲4支打、失1分，送出7次三振沒有保送，收下本季第10勝。

高國輝在2局上半陽春炮助球隊先馳得點，再加上林哲瑄、戴培峰適時安打攻下2分；接著6、7兩局共海灌9分拉開領先，第6局連續6支安打敲回5分後，第7局趁勝追擊，5支安打再打回4分，以11比1大幅領先。

今日悍將先發9人全員敲安，其中李宗賢5支2，打下4分打點為全隊之冠，戴培峰及張正偉也有2分打點表現，最終悍將以11比2阻斷獅隊2連勝，同時繳出好投的羅力獲選為單場MVP，而羅力收下本季10勝後，目前在台連續6年度都有雙位數勝投表現，為中職史上第3位，是悍將非常倚重的洋投。

賽後總教練陳連宏誇讚羅力與戴培峰兩人搭配很順暢，戴培峰無論引導或接球都很自然，同時表示戴培峰的好表現會為他爭取更多出賽機會。而高國輝在第3局就提前退場，是因揮棒時造成腰部不適，傷勢狀況會再進一步評估。

(中時電子報)