白鹿颱風直奔台灣，台鐵局公布明日（24）中午12時前列車行駛資訊，西部幹線（基隆－潮州間）各級列車正常行駛，但東部幹線的花蓮－台東以及南迴線（新左營－台東間）的對號列車全部停駛。高鐵則維持正常營運。

台鐵局表示，西部幹線明日上午正常行駛，東部幹線對號列車台北－花蓮間正常行駛，花蓮－台東間停駛；區間列車台北－花蓮間正常行駛，花蓮－台東間視風雨狀況機動行駛。

南迴線對號列車全部停駛，區間列車視風雨狀況機動行駛，普通車3671次全區間停駛、3672次全區間停駛。

南半環跨線對號列車301次全區間停駛、751次新左營－台東間停駛、371次新左營－台東間停駛、1次潮州－花蓮間停駛、2次花蓮－潮州停駛、372次台東－新左營間停駛。其餘各支線正常行駛。

高鐵公司則研判，白鹿颱風對高鐵營運影響有限，故台灣高鐵明（24）日全天將維持正常營運服務，各車次列車依時刻表發車。

為確保颱風期間運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，高鐵列車仍限制行車速限。

(中時 )