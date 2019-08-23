馬來西亞政府今天宣布破獲超過3公噸的古柯鹼和K他命，市價達1億6100萬美元（約新台幣50億元）。這是馬來西亞曾經查扣的最大批毒品。

馬國海關和警方在18日的突襲行動中，查獲約3200公斤古柯鹼和467公斤K他命。

馬來西亞政府發表聲明說，當局先在首都吉隆坡外圍市鎮阿拉姆峰（Puncak Alam）的一家商店查獲這批K他命，並逮捕13名男性，其中9人為外國籍。經盤問其中一名嫌犯後，官員在附近的莎阿南市（Shah Alam）另查獲數包古柯鹼。

破獲的古柯鹼據信來自厄瓜多，K他命則來自巴基斯坦。兩批毒品都是經海路從馬來西亞最大港口流入。

初步調查發現，這些毒品原本是要轉出口到其他國家，但官員並未透露是哪些國家。馬來西亞普遍被走私客當作轉運據點，無論是走私瀕危動物或毒品。

被捕嫌犯介於27至56歲，官員並未公布被捕外籍人士的國籍。按照馬來西亞法律，販運特定重量以上的毒品處以唯一死刑。

(中時 )