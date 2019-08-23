英國首相強生昨天與法國總統馬克宏會面時，一張照片顯示，強生把腳擱在艾里賽宮一張桌子上，因而被貼上「無禮」和「使人難堪」標籤，但事實上，此舉只是回應馬克宏一個玩笑。

美國福斯新聞頻道（Fox News）網站報導，強生（Boris Johnson）會馬克宏（Emmanuel Macron），要求這位法國領袖同意重啟英國脫離歐洲聯盟（EU）談判。然而，強生過於隨便的行為引起外界關注。

英國廣播公司新聞網（BBC News）網站報導，強生在巴黎艾里賽宮（Elysee Palace）與馬克宏舉行會談，把腳擱在桌子上的一張照片，在社群媒體招致批評。

強生傳記作者柏尼爾（Sonia Purnell）發推文：「無禮和使人難堪。想像一下，如果馬克宏把腳擱在白金漢宮桌子上。」

在法國，一人用法文評論：「我想知道女王是怎麼想。」

（中央社）

(中時 )