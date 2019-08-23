香港反修例示威活動持續，今晚7時網友發起「香港之路」，沿港島、荃灣、觀塘三條地鐵線築成人鏈。目前上述三線沿線各站已有市民聚集，其中葵芳港鐵站人龍一路向荔景方向伸延，金鐘太古廣場外也有市民組成人鏈，黃大仙站外亦有不少市民形成隊伍。至晚上9時，北角、旺角等有市民如期散去，並呼籲參與明日的觀塘遊行。而葵芳港鐵站亦準時9時落閘關閉，站外市民叫囂，部分市民趁機湧入站內。

星島日報報導，荃灣線方面，葵芳站外的市民手持一條紅色尼龍繩，並手持反修例標語。而太子站和深水埗站的人龍已連接。

觀塘線方面，黃大仙站外，有市民手持標語，呼籲途人加入，並往樂富方向築成人鏈。

港島線方面，太古城站及鰂魚涌站的市民晚上8時後已接龍，期間高呼「香港人加油」、「五大訴求缺一不可」等口號。

網民擬定8時人龍形成，並在9時流水式散去。此外，港鐵表示，最近葵芳站先後多次被示威人士滋擾，相關人士表示今晚會再到車站，港鐵公司基於乘客及員工的安全考慮，會在今晚9時暫時關閉葵芳站，荃灣線列車亦不會停該站。

(中時 )