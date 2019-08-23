旺旺集團董事長蔡衍明今晚獻出Youtube處女秀，想要澄清外界對他的看法與誤會，他在影片中自爆為何會拍片的原因，更預告下集將講述他與台北市長柯文哲的關係，他誠懇地說：「大家看看，即使對我印象不好也沒關係，這是我要努力改變大家對我的看法，謝謝！」，影片同時也提供一則08000-11155的免付費電話，誠摯接受大家的意見。

記者實際撥打該專線，專線接通後開頭就是蔡衍明本人錄音答鈴，親切的用台語表示有任何問題都歡迎留言，歡迎留下聯絡方式，我會盡力解答。

【我的第一次】真道理性，真愛台灣系列 - 蔡衍明

(中時電子報)