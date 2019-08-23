蔡衍明直球面對 08000-11155專線好接地氣 22:042019/08/23 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 旺旺集團董事長蔡衍明今晚獻出Youtube處女秀 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 旺旺集團董事長蔡衍明今晚獻出Youtube處女秀，想要澄清外界對他的看法與誤會，他在影片中自爆為何會拍片的原因，更預告下集將講述他與台北市長柯文哲的關係，他誠懇地說：「大家看看，即使對我印象不好也沒關係，這是我要努力改變大家對我的看法，謝謝！」，影片同時也提供一則08000-11155的免付費電話，誠摯接受大家的意見。 記者實際撥打該專線，專線接通後開頭就是蔡衍明本人錄音答鈴，親切的用台語表示有任何問題都歡迎留言，歡迎留下聯絡方式，我會盡力解答。 【我的第一次】真道理性，真愛台灣系列 - 蔡衍明 (中時電子報) #蔡衍明 #專線 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡衍明質疑柯P：有無向「對手」輸誠或報備？ 18:542019/08/20 政治 蔡衍明質疑柯 向對手輸誠或報備 04:102019/08/21 政治要聞 「旺董」蔡衍明YT影片首曝光 下一集...揭與柯P交往秘辛 20:572019/08/23 政治 社會熱門新聞 扯！情侶搭台鐵 當眾上演「女上男下」活春宮 - 社會 史上最悲情 吳宗憲買一條菸賠一生 - 社會 軍公教年改 大法官會議宣告部分違憲 - 萬象 軍車擦撞跑車 網友笑稱「兵當不完了」 - 刑案 軍公教年改砍18％優存利息 合憲理由曝光 - 萬象 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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