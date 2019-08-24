正在大陸廈門參加特步代言活動的華裔後衛林書豪，23日特別前往育幼院跟孩童共度自己31歲生日，他更接受《虎撲體育》專訪，提到自己明年即將上市的首雙代言簽名鞋款，「我很期待自己的簽名鞋，我已經等了9年才有這個機會！」

「我的第一雙簽名鞋，一定會聽取大家建議，我知道自己不是專家，也覺得這並非很容易的事情，給予大家空間講述自己想法之後，可能還需要考慮很多東西，」林書豪說，「我認為這是非常棒的事情，我真的覺得我們可以把它做好。」

提到自己簽名鞋最重要的因素，林書豪說：「很難選擇，應該是表現方面，這是籃球鞋最重要的，整體表現都必須非常好，也希望很多人有機會穿上這雙鞋。我會期待的是，這雙鞋有什麼科技或設計，我喜歡低筒鞋，也喜歡比較輕的球鞋。」

至於自己生涯還有什麼想要實現的目標，林書豪的回答很籠統，「就是努力成為一個我知道自己可以成為的球員，或許答案有點籠統，可是有很多東西我還不知道，也無法控制。說真的，我的最大目標就是可以打最好，努力接近自己上限。」

林書豪過去1周在北京、廈門兩地出席特步代言活動，接著將回北京參加節目錄影，他在訪問最後也感謝球迷一路相挺，「這些年來球迷一直都在鼓勵我，特別是受傷的時候，感覺就像我身後有很多跟隊友一樣的人，讓我相當感激！」

(中時電子報)