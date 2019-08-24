金髮妹逛街突脫衣 兩點大燈保全驚 00:012019/08/24 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 金髮女子日前逛街時，卻突然脫掉上衣引起騷動。(翻攝自推特) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 印尼一名女子日前逛街時，卻突然脫掉上衣引起騷動，最後被警衛請出購物中心，這段影片也在通訊軟體中瘋傳。 印尼的連鎖購物中心Summarecon，22日突然有名身穿黑色長褲，金髮，背著包和襯衫的年輕女子，走著走著她就突然把上衣脫掉，連內衣都不留，就這樣袒胸露乳的繼續逛街，商場保全勸她把衣服穿上，但她仍堅持不穿，最後被請出了購物中心。 (中時電子報) #購物中心 #露奶 也許您會感興趣 推薦閱讀 Yahoo購物品牌日告捷 業績暴增逾20倍 12:272019/08/20 財經 男逃票被制止不爽 打傷員警被起訴 11:552019/08/21 社會 拚支付玩真的！遠東HAPPY GO這回也能Pay了 14:232019/08/21 財經 電商搶客 瞄準無卡族群大餅 19:012019/08/21 財經 台北101拚轉型 陸客限縮衝擊小 04:102019/08/22 財經要聞 搶攻開學潮 電商備戰旺季商機 04:102019/08/23 產業．科技 6縣市及監院被駁 僅立委聲請被受理 04:102019/08/23 政治要聞 台灣智動協會與購物中心、餐旅三大產業公協會簽合作備忘錄 10:212019/08/23 財經 社會熱門新聞 扯！情侶搭台鐵 當眾上演「女上男下」活春宮 - 社會 軍車擦撞跑車 網友笑稱「兵當不完了」 - 社會 史上最悲情 吳宗憲買一條菸賠一生 - 社會 金髮妹逛街突脫衣 兩點大燈保全驚 - 社會 摩鐵大亂鬥後…男大生中「大三元」還「分享」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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