印尼一名女子日前逛街時，卻突然脫掉上衣引起騷動，最後被警衛請出購物中心，這段影片也在通訊軟體中瘋傳。

印尼的連鎖購物中心Summarecon，22日突然有名身穿黑色長褲，金髮，背著包和襯衫的年輕女子，走著走著她就突然把上衣脫掉，連內衣都不留，就這樣袒胸露乳的繼續逛街，商場保全勸她把衣服穿上，但她仍堅持不穿，最後被請出了購物中心。

(中時電子報)