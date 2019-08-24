中共23日宣布對美國汽車與零件加徵10%與5%不等的關稅後，美國總統川普在晚間又在推特連續發飆，聲稱中國大陸多年來竊取美國智財權，讓美國失去數千億美元，他將不允許這種狀況持續下去。他將要求美國企業把公司遷回美國，美國不需要中國，沒有中國，美國會好很多。在當地時周五稍晚些，他將對中國加徵關稅的事做出回應。

中共國務院關稅稅則委員會8月23日發佈公告稱，為捍衛多邊貿易體制與自身合法權益，將對原產於美國的5078個稅目、約750億美元商品，加徵10%、5%不等關稅，分兩批自2019年9月1日12時01分、12月15日12時01分起實施。

這是中共針對美國恢復9月1 日起對中國大陸3000億商品加徵10%關稅後的回應。外界認為，這些行動等於是重燃兩國之的貿易與關稅大戰。

針對中共的加稅行動，美國總統川普則在台北時間23日晚間連續在推特上發布強硬聲明稱，「這些年來，中國在貿易中竊取美國智慧財產權，讓美國每年損失數千億美元。現在他們還想繼續這麼幹，我不會允許這種事發生！我們不需要中國，沒有他們會更好。」

川普推文接著說，「數十年來，中國從美國賺走和偷走大量金錢的情況必須停止。我們偉大的美國企業應該立即開始尋找取代中國的對象，或是把公司遷回美國。我今天下午將回應中國的關稅，這對美國來說是一個很好的機會。」

川普又說，「此外，我將下令所有的物流業與網路電商，包括聯邦快遞、亞馬遜、UPS和郵局，找到並禁絕所有從中國及其地方來的芬太尼(Fentanyl)，它每年要奪走10萬美國人的性命，習近平答應要解決，但沒有做到。過去2年半時間裡我們的經濟成長很快，已經大幅超中國，我們會繼續保持下去。」

(中時電子報)