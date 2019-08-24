蔡英文總統23日在金門巧遇前總統馬英九，蔡看到馬英九時，還特別下車握手寒暄。蔡英文下車前還向隨扈交代兩件事：僅由座官陪同下車、把車速放慢怕錯過馬。

馬英九當時與他所屬的基金會舉辦的「大九學堂」學員，正從太武山步行下山，蔡英文則要搭車上山，當她看到馬英九，特地下車打招呼：「你看起來不錯，加油」。

事實上特勤前兩天在做安全規畫時，就已知蔡、馬會在同一條路碰到，總統府對此從一開始就抱持開放態度。蔡與馬的警衛室當天則全程聯繫，不斷在確認雙方位置。據《東森新聞雲》報導，親蔡人士表示，當蔡總統在車裡看到一群穿著「大九學堂」的人時，就立馬喊：「停車！停車！我們下車」還問說「咦？馬總統在哪裡？」幕僚回：「在那裡，馬總統他戴著墨鏡。」

蔡英文的貼身人士還表示，當時總統主動說，要下車跟馬打招呼，並向隨扈交辦兩件事：第一件就是，下車由座官陪同就好，其他人不必下車，把維安需求降至最低；另外，她要求把車速放慢，注意馬英九一行人的安全，也擔心錯過馬有失禮貌。

(中時電子報)