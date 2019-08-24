台灣原住民族文化園區今年推出新舞碼，以台東卑南族Kasavakan部落傳說故事「神鹿與公主」改編， 23日在園區門口舉行卑南族特有的「鞦韆祈福」儀式。（潘建志攝）

台灣原住民族文化園區今年推出新舞碼，以台東卑南族Kasavakan部落傳說故事「神鹿與公主」改編， 23日在園區門口舉行卑南族特有的「鞦韆祈福」儀式。（潘建志攝）

原住民族文化發展中心發表今年新樂舞《山谷之中－Kasavakan奇幻之旅》，以台東卑南族Kasavakan部落傳說故事改編，融入卑南族特有的「鞦韆」文化，將於台灣原住民族文化園區娜麓灣歌舞劇場演出，23日在園區門口舉行卑南族「鞦韆祈福」儀式。

原發中心每1至2年就會製作發表1支主題樂舞，目前已有34支樂舞，全台16個原住民族都有自己的舞碼。今年新編樂舞以台東卑南族Kasavakan部落的傳說故事「Samilikan之愛－神鹿與公主」進行改編，經半年時間田調、編舞後完成。

故事述說Samilikan公主及神鹿間的奇幻、淒美愛情故事，最特別的是劇中呈現卑南族特有的「鞦韆」文化，在卑南族嚴謹的年齡階級制度中，從苦行期經歷一連串艱辛、刻苦訓練後，最終進階成守護部落主力階級，是一齣奇幻歌舞劇。

Kasavakan部落族人也在園區歌舞館及門口搭建巨竹鞦韆，完全沒有使用釘子及繩子，展現卑南族的精細工法。23日上午舉行「鞦韆祈福」儀式，部落頭目陳文生也帶領族人前來參加；中心主任曾智勇說，今年是原住民族日25周年，這支舞是系列活動之一。

《山谷之中》於31日舉行首演，9月1日至8日也有演出，一天兩場分別為上午10時半及下午2時半；園區文物館同時也舉辦Kasavakan文化周。

(中時 )