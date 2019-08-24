國民黨整合面臨難關，國民黨中常委徐弘庭坦言，國民黨若在未來7至10天內，仍沒辦法解決整合問題，2020選戰基本上就已經結束了。

徐弘庭接受香港媒體《中評網》專訪時指出，大家都忽略了一件情，在「三腳督」的情況下，韓國瑜加上郭的民調，遠遠超越了民進黨的蔡英文，那個數字才是韓應該有的支持度。在郭還沒出來參選前，韓的數字就是如此，所以整合是韓陣營的重中之重。

徐弘庭點出，藍營若沒辦法把整合解決，所有競選議題都沒意義，因為民眾關心的是藍營到底能不能整合，當大家都覺得還有其他選項，民眾就不會認真看你的政策、主張，大家都只擔心到底誰的民調較高、誰的民調會不會掉下去。泛藍民眾一方面很焦慮，一方面又各有所好，甚至為了自己心目中的人選，一定要把另一個打下去，才能讓選票最大化，因此國民黨若沒辦法在7到10天內整合，2020對韓或郭，都不會是好結局。

若郭萬一脫黨參選，國民黨要如何因應？徐弘庭認為，對泛藍而言，最重要的是民調要領先另一個人，才有可能出現棄保，從這角度來看，韓國瑜的局會好一點，畢竟韓國瑜是國民黨提名的，有正當性，還有韓粉的政治熱情也比一般民眾強。接下來韓國瑜得要調整好，讓各個群體都能夠放心投票給他。

(中時電子報)