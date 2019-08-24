韓星具惠善、安宰賢驚傳3年婚變，曾是外界稱羨的銀色夫妻徹底撕破臉，被逼迫離婚的具惠善更痛心揭開安宰賢超扯離婚理由，「當我問他我做錯了什麼？他竟說我沒有一對性感的乳頭，所以想要離婚」，讓安宰賢一秒變成眾人罵渣男，婚變風波才鬧不到1個禮拜就痛失2代言，大批網友更氣憤要求他退出綜藝《新西遊記》與《有缺陷的人們》。

具惠善、安宰賢婚變風波震驚韓國演藝圈，日前KBS《演藝界中介》還特地跑去訪問兩人住處附近的鄰居，就有人直言具惠善、安宰賢平日都是分開活動，安宰賢和大家相處得不錯，具惠善則鮮少與大家交流，且總是一臉不幸福的樣子，看得出演藝圈生活很累。

由於安宰賢原是以愛妻形象走紅演藝圈，如今真面目被揭穿，他在短短不到一個禮拜的時間，就接連損失服裝品牌與化妝品2個代言；至於電視劇《有缺陷的人們》與綜藝《新西遊記》的部分，《新西遊記》製作組僅回應製播時間尚未確定。

而《有缺陷的人們》製作組則直言不考慮讓安宰賢下車，畢竟離婚是安宰賢的私事，且該劇拍攝進程已經進行了大半，所以臨陣讓演員下車或更改播出時間很困難。對此網友也直言：「這個確實不該下車，有瑕疵的男人他本色出演。」

(中時電子報)