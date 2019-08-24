暑假快結束了，緊接著就是秋冬！佛蒙特咖哩路跑12月也將在宜蘭舉辦，今年祭出最大獎，只要來報名，就有機會抽到北海道來回機票，送你到咖哩路跑起源地北海道北見市去玩。冬天出發者，再加贈當地限定活動「北見嚴寒烤肉節」入場券4張，在-20度的溫度下體驗戶外烤肉樂趣。所有參賽者都能獲得多種完賽禮。

跑一跑、動一動！吃咖哩、享田園風！2019佛蒙特咖哩路跑選在12/8於「宜蘭三星行健有機夢想村」開跑，分為社青組與親子組路線，讓參與者一邊跑一邊欣賞臺灣最美的安農溪，以及三星鄉落羽松祕境，宛如置身在北海道美景，享受下田拔紅蘿蔔、收集馬鈴薯、採洋蔥等食材的樂趣，並齊心協力煮出美味咖哩飯。不必出國就能體驗完整複製自日本的咖哩路跑賽事，本年度報名至8/31日截止。

大小朋友吃咖哩。（圖取自活動官網）

咖哩達人小林大輔表示，咖哩馬拉松在日本跑了34年，在台灣辦理則是邁入第3個年頭，今年特地祭出最大回饋，提供機票抽獎，邀請臺灣跑友至咖哩路跑起源地北海道北見市交流，希望將路跑精神更加發揚光大。

ya_跳多高跑多快。（圖取自活動官網）

(中時電子報)