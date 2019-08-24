鐵道迷福音！位在市民大道的「台北機廠」將轉型為「國家鐵道博物館」。8月24日至9月8日在這展出的「機械時代的失物招領」，以台北機廠露天吊車台為主要基地的創作展覽計畫，由文化部主辦，實踐大學建築系漆志剛老師團隊策展，將以開放式的展覽架構，邀請社會大眾透過現地探索、論壇與投稿，與專業團隊共同參與對台北機廠的討論，開展對於國家鐵道博物館的願景。

西露天吊車台連結各廠房運輸功能。（圖取自文化部官網）

策展人表示，此次策展計畫集結台灣、美國、日本六組空間創作者，找尋台北機廠專屬的物件，以考古學的概念將台北機廠過往故事一層一層揭露開來。開幕現場吳思瑤委員、台北機廠前任廠長、建築師、台鐵局代表、鐵道文化社群、共同出席。文化部主任秘書陳登欽說，希望鐵道博物館的議題能夠運用不同方式凝聚社群共識，討論工廠空間可以運用的多元使用想像，例如過去曾在組立工廠舉辦音樂會，邀請聽障視障族群一同進入工業遺產空間，提供空間使用想像的藝術饗宴。台北機廠八十多年的歷史，在過去代表頂尖機械時代的建設，今後將以高規格的方式保存廠區文物，保存的同時也要朝向未來的時代往前邁進。本次活動以展覽作為溝通的形式，將具有前瞻性的空間概念設計，回應市民都市生活上的需求。陳登欽亦特別感謝台鐵團隊及台北機廠前幾任廠長分享每個廠區細節故事，以及空間修復上的指導。

組立工場天車設備與桁架。（圖取自文化部官網）

透過建築師觀察發掘出六種台北機廠的「元素」，如維修車廂的坑道、建築地基、軌道與吊運重物的天車、基地尺度、植物與水、與大型機具等，設計團隊除了以層次的概念思考它們彼此間的互動關係，並將這些「元素」轉化成人們在場域中的感受與經驗。「機械時代的失物招領」將台北機廠理解為許多不同層次的時間與物件交疊而成的動態系統，並思考其如何與新加入的機能融合，使過去的歷史古蹟與未來的博物館計畫交會，產生創造性閱讀，讓設計跨越重述已知的過去，啟動台北機廠各種關係之間的系統性更新。

「機械時代的失物招領」於24日在國家鐵道博物館籌備處開展，期間將舉辦系列活動，包含「設計論壇」、「專家導覽：重新想像台北機廠」、「台北機廠現地探索」、「徵件活動：西露天吊車台的一百種想像」，期待透過民眾的參與，一起提出未來鐵道博物館的各種可能。

文化部主秘陳登欽（左4）、策展人漆志剛（左5）及設計團隊合影

(中時電子報)