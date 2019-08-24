「台灣一姐」戴資穎破不了世錦賽8強魔咒，「台灣一哥」周天成也功虧一簣。小天於8強遭遇過去4戰全勝的21歲泰國華裔小將王高倫，力戰70分鐘氣力耗盡，以16比21、21比11、14比21飲恨，沒能締造台灣本土男單首闖世錦賽4強紀錄，加上男雙廖敏竣、蘇敬恆也輸印尼對手，宣告本屆賽事台將全軍覆沒。

台灣男單在世錦賽最佳成績為1999年印尼歸化好手陳鋒的銀牌，小天過去4年連續叩關，都於8強飲恨，這次遭遇過去對戰全勝的王高倫，堪稱最佳機會。但兩人過去對決有3次打滿3局，王高倫這次世錦賽連3場直落2過關，也來勢洶洶。

一開賽兩人互有領先，但8平後小天突然斷線，連丟6分，讓王高倫首局拉開領先，進而拔得頭籌。不過小天也不是省油的燈，次局打出壓倒性的8比0開局，以一路領先之姿追平局數。

進入決勝局，小天先聲奪人以7比2領先，卻被王高倫連得6分反超，接著一次殺球機會卻掛網失誤，技術暫停以8比11落後。換邊後王高倫打出氣勢，扣殺球速高達395公里，拉開領先達7分之多，小天體能則面臨臨界點。

小天以殺球追成11比17時，下1分兩人對抽48拍，小天還秀了手蹲地轉身絕妙救球，最後讓王高倫回擊掛網。只見對手氣得用球拍敲地，小天卻到場外蹲地猛喘，體力已是強弩之末。賽末點小天回擊掛網，王高倫獲勝還激動拍地，此役的激烈程度可見一斑。

台灣最後3組人馬全在8強落馬，不過周天成獲得7200分，取代6420分的新加坡公開賽，世界排名積分還小賺780分。損失最重則是戴資穎，不但錯過下周超越現役球后山口茜的機會，且大陸女將陳雨菲力戰3局後打入女單4強，下周積分也確定超過戴資穎，將讓小戴世界排名跌到第3位。

(中時電子報)