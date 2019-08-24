2：57東部海域規模3.5地震 最大震度宜蘭縣3級 04:042019/08/24 中時電子報 林郁庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 2：57東部海域規模3.5地震 最大震度宜蘭縣3級。（圖/氣象局） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 凌晨地牛翻身！24日2時57分發生芮氏規模3.5地震，地震深度19.6公里，震央位於宜蘭縣政府南偏東方38.5公里（位於台灣東部海域）。最大震度為宜蘭縣南澳3級。 (中時電子報) #地震 #宜蘭 也許您會感興趣 推薦閱讀 情侶激戰震垮陽台 男3.5米墜下險「爽死」 09:552019/08/20 社會 宜蘭直達三重新莊 最快年底上路 01:312019/08/21 地方新聞 國五銜接蘇花改 宜縣籲啟動可行性評估 04:102019/08/21 地方新聞 花蓮4：39規模3.5地震 最大震度3級 06:492019/08/21 生活 外銷版蘇57遭閹割 獲陸青睞成疑 16:352019/08/21 軍事 人民幣微幅走跌 中間價跌57個基點 10:422019/08/22 財經 宜蘭立委選戰 地方力拱吳澤成出戰 14:022019/08/22 政治 白鹿來襲！蘭嶼綠島風最大 台東山區雨最多 17:052019/08/23 生活 白鹿24日威脅最大 12縣市防強風豪雨 21:052019/08/23 生活 白鹿撲台 6縣市宣布停班停課 04:102019/08/24 生活新聞 生活熱門新聞 美專家：第12號颱風楊柳下周恐生成 - 生活 白鹿暴風圈將觸陸！挾超大豪雨狂炸花東 午後南高屏防強風豪雨 - 生活 澎湖也叫停 24日全台停班課最終版看這裡 - 生活 一芳水果茶推恐怖優惠 朱學恒驚：覺青會氣死 - 生活 周六放颱風假？一張圖曝7縣市風力達標 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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