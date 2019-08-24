以子之矛攻子之盾！ 韓要蔡說明「國家機器」

親綠機構所作的最新民調，若在「三腳督」的情況下，民進黨蔡英文竟以34.9%贏郭柯聯盟的26.7%、國民黨韓國瑜的26.3%。自由作家洛杉基酸說，操作換瑜痕跡未免太明顯，究竟有誰會相信？

洛杉基在臉書直指，綠黨做的民調？綠黨不就是那個浩呆的黨，綠營的附隨組織嗎？他們做的民調，究竟有誰會相信？這種民調，很明顯的是目的導向，一則捧綠營主子，一則捧郭聲勢，來拉下（或換下）韓國瑜，這個操作痕跡，未免太明顯。

洛杉基點出，如果綠黨的民調可信，蔡英文幾乎可以躺著喝紅酒等勝選了，既然如此，是否可以號令「國家機器」收手，別再對韓國瑜割喉割到斷，乾脆改個目標劍指對她威脅更大的「郭柯聯盟」？

網友說：「這是什麼民調，鬼才相信。」、「看看誰不用動員，就自到場的人數吧！」、「不要相信這些民調，叫他們(民進黨、郭王柯)搞一場造勢會，來看看支持者的人潮就知道了。」、「小小綠睜眼說瞎話。」

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(中時電子報)