嘉義市吳姓台商夫婦涉嫌從事兩岸地下匯兌，經手金額超過80億元，嘉義地檢署日前掌握到2人準備出境逃亡訊息，將2人拘提到案，經漏夜偵訊後，22日再度聲請羈押禁見獲准。檢方23日策動被告孫姓女子到案，訊後認為孫姓女子涉嫌重大，且有逃亡、湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，向嘉義地方法院聲請羈押獲准。

嘉義地檢署表示，孫女與吳姓夫妻是朋友關係，與吳姓夫妻從2017年12月間起，分別在台北市及嘉義市等處，兩岸貨幣匯兌業務，並由吳姓夫妻將營運所得藏放於嘉義縣大埔鄉吳妻娘家，截至被逮為止，共計收取、支付金額約80多億元。

孫女則向檢方坦承，她與吳姓夫妻是朋友，以每匯兌新台幣100萬元，可賺取500元的報酬，幫忙尋找有需要匯錢的台商，經手過的金額約為5億元。

檢察官陳靜慧訊問孫姓女後，認其涉犯銀行法第125條第1項等犯行，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押、禁見。

嘉義地方法院則指出，孫女經訊問後，被發現有隱匿證物及手機情事，且本案尚有共犯在逃，顯有勾串及滅證之虞，故予以羈押禁見。

(中時 )