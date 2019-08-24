白鹿颱風警報記者會_108年8月24日06:40發布（影/氣象局）

白鹿挾超大豪雨狂炸花蓮縣山區、台東縣平地與山區；花蓮平地是大豪雨；東半部、南部的高屏有豪雨或大豪雨。(圖/氣象局)

【氣象】輕颱白鹿強度增！海陸警報期發 不排除恆春登陸

輕颱白鹿朝台灣東南部直撲，彰化以南地區、南投、花東、恆春半島及澎湖都在陸上警戒範圍內。氣象局預報員劉沛謄表示，預測颱風暴風圈已於今天上午7點多左右接觸恆春半島南端陸地，颱風中心大約在預估午後登陸台東、屏東交界處，也是風雨影響最強的時候。降雨分布主要落在東半部、恆春半島地區，尤其花蓮縣山區、台東縣平地與山區會出現超大豪雨，總雨量最高上看600毫米；東半部、花蓮平地、南部的高屏有豪雨或大豪雨。今日台南、高雄、屏東、花蓮、台東、澎湖6縣市宣布停班停課。

中央氣象局清晨6時對白鹿颱風持續發海、陸警報，白鹿的7級暴風半徑擴大至150公里，近中心最大風速每秒38公尺，相當於13級風，現在狀態是最強輕度颱風，持續逼近台灣東南部。白鹿中心位置在臺東的東南方約220公里之海面上，以每小時25公里速度，向西北進行。7級暴風半徑150公里，暴風圈正逐漸進入臺灣東南部近海，彰化以南地區、南投、花東、恆春半島及澎湖納入陸上警報範圍。

隨著白鹿逼近，氣象局表示，今天一整天是白鹿颱風影響台灣最明顯的時間，花蓮和台東山區發出超大豪雨特報，總雨量最高上看600毫米。氣象局對15縣市發大雨、豪雨及大豪雨特報。超大豪雨地區：臺東縣、花蓮縣山區。大豪雨地區：屏東縣、花蓮縣平地。豪雨地區：台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣。大雨地區：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、雲林縣、台南市、澎湖縣。

台東地區平均風可達7~8級、陣風11~12級。台中以北、大台北盆地，雖然不在颱風警戒範圍內，卻受颱風外圍環流及地形影響，也要注意有較強陣風。氣象局預報員劉沛謄表示，今上半天開始西半部也開始出現降雨，尤其在颱風環流靠近後，南部地區(尤其是台南、高雄、屏東)下午至晚上會感受強風豪雨增大，颱風挾帶明顯雨勢，且會一直下到25日（周日）清晨。颱風中心預估周六深夜逐漸遠離，最慢到周日清晨。

此外，氣象達人彭啟明認為，白鹿颱風可能增強為中颱，下午颱風中心登陸台東或是恆春半島附近，而這時是風雨最強的時候，直到周六深夜逐漸遠離。臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，白鹿進入暖海面之後，有稍稍的增強、暴風圈略擴大，來到輕度颱風的上限，但中心外的螺旋雲帶的西北側一直呈現「缺角」，對流還是很不對稱，深對流幾乎都在中心的南側，也是這一兩天不斷往南修的原因之一。

(中時電子報)