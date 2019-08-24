巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）今天表示，已授權部署軍隊幫助對抗亞馬遜雨林野火，同時打擊這個區域的犯罪活動。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）發言人塞柏特（Steffen Seibert）表示，亞馬遜雨林野火肆虐堪稱「嚴重緊急情況」，梅克爾相信這是世界領導人於本週末G7峰會應該討論的事。

他還表示：「亞馬遜雨林區大火延燒範圍令人震驚，不僅威脅到巴西和其他受影響的國家，還包括整個世界。」

英國首相強生（Boris Johnson）辦公室則表示，英國對於亞馬遜雨林大火深感擔憂，強生將利用G7峰會呼籲重新關注保護自然一事。

此前，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也對亞馬遜雨林大火提出警告。

在這個全球最大雨林中，巴西總統這項授權令涵蓋巴西國土的亞馬遜土著部落領地和保護區等區域。

(中央社)