@中國時報

軍公教年改釋憲案，大法官會議昨作出781、782、783號解釋，認為再任私校停發月退休金的「雙薪肥貓」條款違憲、立即失效；另退撫給與未隨物價指數調整也違憲。但其他包括取消18％優惠存款利率，以及月退休金的天花板和樓地板設計、提高退撫基金共同撥繳費用等年改條文都沒有牴觸憲法原則，宣告合憲。

陸美貿易戰持續延燒，陸方昨天作出反擊！經大陸國務院批准，國務院關稅稅則委員會決定，對原產於美國的5078個稅目、約750億美元商品，加徵10％、5％不等關稅，分兩批自2019年9月1日12時01分、12月15日12時01分起實施。其中，原產於美國的汽車及零部件，自2019年12月15日12時01分起恢復加徵關稅。

國民黨雖已推出高雄市長韓國瑜為2020總統大選參選人，但近來內憂外患不斷，韓民調不斷下滑，外部則有「郭柯王」結盟的陰影籠罩。台北市長柯文哲23日接受電視節目專訪時直言，如果國民黨2020敗選，最該負責任的就是黨主席吳敦義，因為吳私心太重，自己想選總統，一下弄這個、一下弄那個，搞到局面不可收拾，將來歷史寫到這一段，罪過最大的還是吳敦義。

鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院長王金平與台北市長柯文哲23日合體，雖然3人合照、握手樣樣來，全程也面帶微笑，但主持人介紹與會來賓時，唯獨郭台銘沒有為柯文哲鼓掌，3人排排坐卻也未交頭接耳，王金平會後還脫口說出「與柯文哲不必再約」，三方如果真想合作，恐怕還有得喬。

@旺報

在823炮戰61周年、總統蔡英文與前總統馬英九於金門相會之際，美國兩艘美艦也於23日通行台灣海峽，其中一艘為排水量近25000噸的美國海軍聖安東尼奧級兩棲船塢登陸艦，這是美艦今年以來第7度通過台海，也是近年來通行台海噸位最大的美軍作戰艦艇。時值美國方於21日批准軍售台灣F-16V戰機、美艦方於17日被拒訪港，美方此舉引發外界關注。國防部23日就此表示，國軍均掌握並全程監偵。

在中美戰略全面對抗的框架下，美國打「台灣牌」及軍事牌的頻率越趨頻繁。針對對台軍售F-16V及中美關係，美國國防部官員近日表示，對台軍售F-16V，部分原因是回應中國的威脅日增。美國總統川普也直言，解放軍想打敗美軍，將付出無法承受的極高代價。

美國川普政府向中國發起的貿易戰可能會對經濟構成另一形式的打擊，中國赴美遊客人數減少。Tourism Economics的一項最新報告，自2018年初貿易摩擦開始以來，中國赴美遊客在逐漸減少，預計明年中國遊客減少200萬人次，為時兩年多的貿易摩擦將使美國旅遊業損失110億美元。

近日，大陸電影《哪吒之魔童降世》熱映，「哪吒」形象讓觀眾印象深刻，一些城市乘勢宣傳自己的哪吒文化，至少有4地宣稱是哪吒的故里，當地政府官網都發布了不少「證明」。在四川就有兩處，四川宜賓號稱發現「哪吒洞」、「金光洞」；四川江油則自稱為哪吒太子信仰、宗教文化發源地；另外還有天津市河西區陳塘莊、河南省南陽市西峽縣丁河鎮奎文村，兩地皆自稱是哪吒父親李靖鎮守的陳塘關所在。

@工商時報

外資第三季照例領取台股豐厚股息，儘管外資8月以來一路賣超，但仍逆勢加碼包括記憶體大廠南亞科、晶圓代工廠聯電、電源大廠光寶科、PCB廠華通及組裝廠緯創等15檔個股，聚焦在電子族群，凸顯外資目前的選股心態。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）23日在懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行的全球央行年會發表演說重申，美國經濟仍處於「有利局面」，Fed將「密切觀察發展」並且「採取適當的行動來維持擴張」。

經濟部統計處23日公布最新工業生產統計，7月工業生產指數112.57，創下歷年7月最高，年增3.03％，終結過去兩個月負成長。

兩大壽險龍頭對資本市場看法大不同。國泰人壽22日才揭露因擔心資本市場波動度仍大，第二季減碼台股逾300億元，大幅加碼國外債券，富邦人壽23日則揭露其第二季投資，是減少現金部分，加碼台股逾250億元，亦增加國內債券及債券ETF基金的投資部位近570億元。

(中時電子報)