蕭亞軒自從健康亮紅燈之後，就顯少在螢光幕前曝光，上個月在IG上傳影片，疑似喝醉全程ㄎㄧㄤ破表，不過40歲生日這天在臉書投下震撼彈，公開PO出與小16歲男星黃皓的合照，並寫下：「愛就是需要我們在一起」，等於是公開認愛。

蕭亞軒臉書PO出一系列照片，只見她與一名男子做出頭靠肩等親密動作，還利用特效做出吐舌等許多可愛舉動，並寫下：「愛就是需要我們在一起」，算是難得公開認愛，也讓粉絲驚呼不已，紛紛獻上祝福：「希望妳找到一個愛你、照顧你的好男人」、「很開心有人在身邊陪著妳」，但也有人迫不及待敲碗新專輯：「 不要顧談戀愛，快點發專輯啦」。

蕭亞軒臉書全文。（圖／蕭亞軒臉書）

而這名小鮮肉正是蕭亞軒兩年前被拍到一起過夜的男星黃皓，從加拿大來台闖蕩演藝圈的他，更為此天天到國語日報學中文，並擔任過大馬女神四葉草《貓屎咖啡微電影》的男主角，相差16歲的他，可以說是是蕭亞軒歷任男友年紀最小的一個。

(中時電子報)