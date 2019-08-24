網友發現旺董有像港星吳孟達（右）。

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

旺旺集團董事長蔡衍明昨晚獻出YouTube處女秀，批踢踢網友大震動！有網友看了直播表示，「別騙我！這是達叔吧」！有的網友聽了他的說話表示，「果凍如果跟他一樣的身段初選就不會這麼慘了」！旺董的處女秀，引起熱議。

蔡衍明昨晚YouTube直播，主要想要澄清外界對他的看法與誤會，他在影片中自爆為何會拍片的原因，「我最主要是想捍衛旺旺中時媒體集團，每一個同事同仁他們的人格與尊嚴。」想要澄清外界對他的看法與誤會。

蔡衍明在直播中更說出他對台灣的愛，他掛保證，他絕對沒有做出對不起台灣、對不起台灣人民的任何事情！蔡衍明歡迎大家若對他有任何疑問與想法，都能藉由這平台寫給他看，他會一條一條說給大家聽。他強調「若我真的做出對不起台灣的任何事情，我來跟大家對不起，我絕對做得到」！

蔡衍明的直播影片放上網路後，批踢踢網友大為驚動！網友dearjohn307於政黑板發文表示，「哇，中天的蔡旺旺竟然開了youtube直播，看來要跟柯文哲做個了斷了，希望能趕快講清楚他們之間到底有什麼事情，不要慢慢擠牙膏了啦~其實看影片蔡旺旺也算是誠懇客氣的感覺，反正台灣也是個民主社會，就把兩造的說法都聽聽，大家自己判斷了吧」！

底下網友也紛紛表示，「別騙我！這是達叔吧」、「蔡衍明是大稻埕出身的，臺語感覺蠻不錯的」、「不過我看他說話，如果不先用有色眼光看，感覺比郭董有魅力」、「可以理解為什麼柯說他相信蔡旺旺愛台灣，真心說，如果我不知道他是蔡旺旺，他講話還真讓人感覺誠懇」、「果凍如果跟他一樣的身段初選就不會這麼慘了」！不過也有網友直言，仍無法認同蔡衍明太過傾向大陸的理念。

(中時電子報)