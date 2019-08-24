氣象局預報員劉沛滕今（24）日表示，輕颱白鹿的暴風圈邊緣上午7點過後已碰觸恆春半島南端，颱風中心預估午後登陸台東、屏東交界處，成為近2年以第1個侵台的颱風。氣象局技正黃椿喜則表示，由於白鹿移動速度快，本島陸警可望在今晚解除，只剩金門還在暴風圈內，全部海陸警報預計明天上午解除。

目前白鹿颱風近中心最大風速每秒30公尺，相當於11級風，瞬間最大陣風每秒38公尺，相當於 13 級風，7級風暴風半徑150公里，10級風暴風半徑50公里。目前中心位置在台東東南方約200公里海面上，以每小時25公里速度向西北行。

陸上警報範圍包括花蓮、台東（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、屏東、高雄、臺南、嘉義、雲林、彰化、南投、澎湖、金門地區，應嚴加戒備並防強風豪雨。海上警報範圍是台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面，航行及作業船隻應嚴加戒備。

黃椿喜說，受到颱風及其外圍環流影響，台東縣及花蓮縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，花蓮縣平地、恆春半島及屏東縣山區則有局部豪雨或大豪雨。高雄市、屏東縣平地、宜蘭縣山區、台中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區有局部大雨或豪雨。

別以為北部沒事，新北市、宜蘭縣平地、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區，加上中南部的台南市、嘉義縣平地、嘉義市、雲林縣及澎湖縣，也都會有局部大雨。而大台北區受颱風外圍環流及地形影響，今日上午起亦將有較強陣風。

(中時 )