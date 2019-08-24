很難想像，大腦約重1400克，只佔體重的2％，但大腦運作所需的熱量，卻佔總消耗量的20％，說頭腦是個大食客，並不為過，「吃」也成為腦力活化的重要基礎。

但吃腦不能補腦，期望大腦靈光，並非靠單一食物可及，正確的飲食型態更重要。一項新研究發現，常食用地中海飲食的人，罹患阿茲海默症的機會減少40％。地中海式飲食包含大量蔬菜、水果、穀類，以深海魚等海鮮為主，減少食用肉類、家禽，烹調使用橄欖油，適量飲用紅酒。

統計顯示，罹患阿茲海默症比例愈高的國家，愈愛吃肉，飲食中脂肪含量愈高，愛吃魚類的芬蘭、瑞典，阿茲海默症患者比例最低，這是因為肉類中的omega-6脂肪酸會引起腦細胞慢性發炎，而深海魚富含的omega-3脂肪酸，則能使腦細胞柔軟有彈性，降低心血管疾病風險，連帶達到預防阿茲海默症的效果。

有益大腦健康的飲食習慣

● 乖乖吃早餐。

睡眠時，大腦仍在消耗熱量，早上起床是大腦最缺乏能源的時候，好好吃一頓早餐，大腦才能清醒過來，開始一天的工作。早餐最好以全麥、糙米等未精製的穀類為主食，讓血糖緩慢上升，持續供應腦部能量。

● 吃的時候儘量咀嚼，以一口20下為目標。

使用咀嚼肌時，刺激會傳到腦幹、小腦、大腦皮質，提高腦部活動，充分咀嚼還有助分泌膽囊收縮素，這種荷爾蒙能隨血液流動進入大腦，提高記憶力和學習能力。不但能充分品嚐食物的美味，又能鍛鍊大腦活性，可謂一舉數得。

● 多吃團圓飯。

愛因斯坦醫科大學研究發現，和父母一起吃飯的青少年，可以攝取到更多的水果、蔬菜和乳製品，一個人的「孤單餐桌」，大多是食用方便但營養不均衡的微波食品。為了讓孩子的大腦和身體發育良好，聯繫親子情感，請儘量自己做菜，全家共享。

每天最好吃一次富含DHA及EPA的青背魚，鮭魚就是很好的選擇。（圖/pixabay）

每日必吃的聰明營養素

■屬於omega-3脂肪酸的DHA能促進大腦神經細胞成長，釋放乙醯膽鹼以增進記憶和學習功效，降低壞膽固醇及中性脂肪，預防高血壓及動脈硬化，可說是萬能補腦素。人所攝取的DHA幾乎都是由大腦利用，可見其重要性。

每天最好吃一次富含DHA及EPA的青背魚，如秋刀魚、青花魚、沙丁魚、鮭魚、鰹魚。由於DHA和EPA容易氧化，最好買新鮮的魚貨，盡早食用，或和維生素A、C、E等抗氧化劑一併攝取，效果更好。

■磷脂酸膽鹼是建構神經細胞膜的重要成分，另一個耳熟能詳的名字就是卵磷脂。它能修復受損的細胞膜，有助乙醯膽鹼合成，使腦部變得更靈活，提升記憶力。卵磷脂在體內還扮演乳化劑的角色，可以活化脂肪代謝，抑制壞膽固醇附著於血管壁。卵磷脂含量高的食物包括雞蛋、大豆及大豆製品（豆腐、豆漿、納豆、豆干等）。

■維生素B群包括8種維生素，負責製造體內能量，也是神經細胞和神經傳導物質生成不可或缺，還能降低血糖和膽固醇。如同時缺少維生素B1、B6時，大腦運作便會遲鈍、心情低落。葉酸不足則會貧血、生長遲緩，孕婦多補充葉酸，有助降低胎兒神經缺損的風險，菠菜、花椰菜等綠色蔬菜是葉酸的良好來源。

富含B群的食物包括：全穀類、酵母、小麥胚芽、豆類、肉類、肝臟等。肉類或肝臟和洋蔥、大蒜、韭菜烹調，對身體吸收B群更有幫助。

■抗氧化維生素。消耗人體20％氧氣的大腦，所產生的氧自由基，會造成粒腺體細胞膜氧化，降低大腦能量。人體內原本就有對抗自由基的抗氧化劑，但從25歲之後就會逐漸減少，因此年紀愈大，愈需要補充抗氧化物質，代表性的維生素包括A、C、E。其中維生素E能與細胞膜的脂肪共存，並將氧自由基無毒化，保護腦神經細胞，預防阿茲海默症，而被視為大腦的守護神。

富含維生素A的食物為胡蘿蔔、菠菜、鰻魚、雞肝；食用苦瓜、花椰菜、柑橘類則可補充維生素C，胚芽、堅果類、豆製品則為維生素E的良好來源。黃、紅椒同時有維生素C和E，常吃南瓜則可一次吃到維生素A、C、E。

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(中時電子報)