輕颱白鹿已觸陸，挾著超雲系強襲中南部，北部卻無感。對此，中央氣象局副局長鄭明典在臉書連3次發文表示，白鹿北側對流明顯增強，這有地形加強輻合的作用，和之前強對流主要集中在南側的情況不一樣了。網友則問為何北部無感，鄭明典說，「稍後還是會有陣風，會有感的」。

根據中央氣象局預報，白鹿以輕颱上限逼近南台灣，加上組織重整後，長大又長胖，暴風圈今天清晨7時在恆春觸陸，預估中午前後登陸。氣象局預測花東地區總雨量上看600毫米，山區上看700毫米。

中央氣象局副局長鄭明典一早在臉書連3次發文，第一次表示，白鹿颱風北側對流明顯增強，這有地形加強輻合的作用，和之前強對流主要集中在南側的情況不一樣了；花蓮、台東雨勢會開始增強，注意囉。

白鹿進入雷達偵測範圍。(圖/鄭明典臉書)

第二次發文指白鹿進入雷達偵測範圍，從衛星雲圖可看的都是雲頂狀態，而對流雲的雲頂總是有大大的砧狀雲，所以看不到底下對流胞或雨帶的分布細節。雷達直接看天空中的雨滴，和地面降雨區比較直接相關。

鄭明典表示，恆春半島南端的預測雨量變高了。(圖/鄭明典臉書)

第三次發文則說，這次和之前最明顯的細節差異是：恆春半島南端的預測雨量變高了。

有網友說，「山上風勢超猛!一陣烏雲罩頂又是大風大雨好驚人」但更多網友說，「板橋無感」、「桃園區晴朗天空，飄來烏雲一片」、「新竹也是，半小時前，出現怪怪的黑雲，靜靜的浮在南寮外海，詭異到很難形容」。鄭明典回覆說，「稍後還是會有陣風，會有感的」。

【氣象】輕颱白鹿強度增！海陸警報期發 不排除恆春登陸

(中時電子報)