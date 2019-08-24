輕颱白鹿已觸陸，挾著超雲系強襲中南部，北部卻無感。對此，中央氣象局副局長鄭明典在臉書連3次發文表示，白鹿北側對流明顯增強，這有地形加強輻合的作用，和之前強對流主要集中在南側的情況不一樣了。網友則問為何北部無感，鄭明典說，「稍後還是會有陣風，會有感的」。
根據中央氣象局預報，白鹿以輕颱上限逼近南台灣，加上組織重整後，長大又長胖，暴風圈今天清晨7時在恆春觸陸，預估中午前後登陸。氣象局預測花東地區總雨量上看600毫米，山區上看700毫米。
中央氣象局副局長鄭明典一早在臉書連3次發文，第一次表示，白鹿颱風北側對流明顯增強，這有地形加強輻合的作用，和之前強對流主要集中在南側的情況不一樣了；花蓮、台東雨勢會開始增強，注意囉。
第二次發文指白鹿進入雷達偵測範圍，從衛星雲圖可看的都是雲頂狀態，而對流雲的雲頂總是有大大的砧狀雲，所以看不到底下對流胞或雨帶的分布細節。雷達直接看天空中的雨滴，和地面降雨區比較直接相關。
第三次發文則說，這次和之前最明顯的細節差異是：恆春半島南端的預測雨量變高了。
有網友說，「山上風勢超猛!一陣烏雲罩頂又是大風大雨好驚人」但更多網友說，「板橋無感」、「桃園區晴朗天空，飄來烏雲一片」、「新竹也是，半小時前，出現怪怪的黑雲，靜靜的浮在南寮外海，詭異到很難形容」。鄭明典回覆說，「稍後還是會有陣風，會有感的」。
文章來源：鄭明典臉書
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。