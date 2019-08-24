「世界最速男」美國短跑名將柯曼(Christian Coleman)有麻煩了，他因為連續錯過3次藥檢，最嚴重可能被禁賽兩年，無法參加下月的世錦賽與明年東京奧運。在牙買加「閃電」波特(Usain Bolt)退役之後，23歲的柯曼成為世界最快的人，100公尺紀錄9.79秒，60公尺短跑6.37秒則是世界紀錄。

英媒《每日新聞》報導，柯曼被Nike視為波特的接班人，簽有百萬美元合約，並且是東京奧運100公尺大熱門。柯曼逃避藥檢的行為已觸犯了美國反禁藥組織的三振條款，他前年在倫敦世錦賽被同胞蓋特林(Justin Gatlin)搶走金牌，蓋特林也曾因藥檢被禁賽。柯曼為何錯過藥檢，他尚未出面回應，依據實際違規情節，禁賽時程也可能很短，或許還能趕上東京奧運。

柯曼最著名的表現是在2017美式足球選秀會，由於常常有NFL球員自稱可以贏過田徑選手，柯曼決定出來打臉。閃電波特先前穿著長褲和外套在40碼短跑(36.58公尺)跑出4.22秒，柯曼自己則跑出刷新NFL紀錄的4.12秒。聯盟裡速度最快的是外接員，40碼平均跑速4.48秒。

(中時電子報)