國民黨2020總統提名人、高雄市長韓國瑜，近期因民調下滑、屢失言風波，讓「可能換瑜」的傳言揮之不去。對此，政治大學政治學系副教授、選舉研究中心副研究員俞振華就表示，韓有不少鐵粉支持，民調不可能無量下滑，且韓在藍綠陣營裡動員能力無人能及，所以「不存在換韓條件」。

俞振華係美國哥倫比亞大學博士，曾任美國史丹佛大學研究員，現任政大政治系副教授兼選研中心副研究員，專長民調、選舉與投票行為、政策分析。

俞振華近日接受港媒《中評社》專訪表示，對於韓國瑜近期民調走跌，俞振華表示，從非民調操作的角度去看，首長在當選就任後民調下滑很正常，包括總統也一樣。他認為，韓從當選後就一直是高度話題性政治人物，反韓者會用放大鏡去檢視缺點，這就擁有與論能量，所以可以預期韓的蜜月期很短。

他強調，初選後因為更多人會檢視韓國瑜各方面表現，所以蜜月期會比總統蔡英文更短，雖然韓只上任了8個多月，但外界感覺他已經當很久了。

俞振華舉例，政大選研中心做民調的第二季，2016年6月底左右蔡支持度50多趴，隔一年同時間，蔡支持度跌到30%以下，民調下滑很大的原因是藍綠歸隊，即原本對蔡就觀感不好，選後覺得投錯了，再加上蔡表現不好，綠的人也不願表態，於是造成民調下滑。

他研判，韓國瑜也有這種現象，現在要不就是很喜歡韓，或很討厭韓，「兩個極端值的人可能比中間的還多」，韓民調下滑與初選後外界認為還有延長賽有很大的關聯。初選後本應全黨抵制韓的負面言論，但黨內仍有雜音，黨內紛擾出現後，無法完全建立提名的正當性。此時敵對政黨提出負面評價，藍營內部若支持負面言論，這就無法凸顯藍營團結的氣勢，會讓負聲量輕易壓過正聲量。

至於外界最關心的，韓國瑜會不會被換掉？俞振華總結表示，「被換的因素非常小」，原因一，「韓國瑜的動員能力在藍綠陣營裡無人能敵」。原因二，不喜歡韓但實在找不到什麼好理由，只能從民調數字推翻韓的正當性，可是民調不佳抵不過韓經過初選民調產生的正當性。

(中時電子報)