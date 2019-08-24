農委會畜牧處表示，春秋二季是犬隻發情期，飼主若任其在外遊蕩且又沒絕育，將造成公共安全隱憂，特別呼籲飼主，一定要負起管理責任，不能只餵不管，也請飼主儘速在發情期前為犬隻絕育做好繁殖管理。農委會提醒民眾，依據《動物保護法》規定，養狗要辦寵物登記、負有繁殖管理責任。

犬隻發情旺季是人犬衝突案件發生頻繁季節，全國各縣市於今年7月起，針對26個遊蕩犬群聚與民眾通報案量多熱點，進行高強度犬群控制減量工作。各縣市每周更新執行進度，並公開於農委會動物保護資訊網，預計至8月底止將處理完成26個熱點，以有效降低熱點區域內的人犬衝突問題。

農委會指出，遊蕩犬的產生除了無主犬隻野外繁殖，許多是只養不管的行為所導致。為掌握全國家犬數量，農委會每兩年進行全國性電訪調查，最近一期106年調查結果，全國家犬數量計177萬7252隻，其中12％民眾採放養方式養狗，民眾已辦理寵物登記率比率為60.1％、已完成絕育比率則為50.96％，還須加強。

農委會提醒飼主，家中若有1隻未絕育母犬，任其在外自由繁殖配種，1年內會在社區內增加10隻以上新增遊蕩犬。據以往新聞案件資料統計，每年春季與秋季犬隻發情旺季，近2年有近7成案件發生於發情旺季。為有效減低人犬衝突案件，農委會推動全國遊蕩犬管理精進措施，並自今年7月起落實執行。

截至8月5日止，措施施行1個月，在全國26個最高風險熱點內，已訪查家戶872戶，針對有養犬者完成寵物登記413隻，絕育235隻，免絕育申報104隻。遊蕩犬1430隻，完成絕育975隻，捕捉移除689隻，疏導餵食者13人次。

農委會強調，本次推動之遊蕩犬管理精進措施，各縣市政府須依據轄區樣態建立轄內遊蕩犬群聚風險熱點，集中資源於熱點，全面逐戶清查處置。區內家犬全數寵物登記、實施繁殖管理與不放養，無主犬隻則與當地人士溝通合作，有效執行捕捉、絕育與分類處理，具攻擊性犬即行移除，8月底前完成第1階段最高風險熱點犬隻清查。

(中時 )