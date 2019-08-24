盛夏賞花趣！蔥蘭、韭蘭搖曳生姿優雅也浪漫！士林官邸公園中山北路五段460巷亞歷山大椰子樹、玫瑰園花畦旁、西式庭園旁，平時不起眼的嬌客在颱風過後搖身一變，大放異彩，原來是一整片的蔥蘭及韭蘭正在熱情盛開呢！讓人眼睛為之一亮，走過路過的遊客們都忍不住停下腳步，拿起相機，紀錄下這美麗的一刻，回頭率超級高，不注意到都難。.

蔥蘭與韭蘭為石蒜科蔥蘭屬，多年生草本花卉。（圖取自台北旅遊網）

公園處表示，蔥蘭與韭蘭為石蒜科蔥蘭屬，多年生草本花卉，叢生狀，地下具鱗莖，蔥蘭與韭蘭常常令人傻傻分不清楚，在這裡告訴大家分辨的小技巧，蔥蘭葉片酷似食用的蔥，葉片較圓，直立不太容易彎曲或倒伏；韭蘭葉片酷似食用的韭菜，葉片較扁較寬，容易彎曲或倒伏。

一整片的蔥蘭及韭蘭正在熱情盛開。（圖取自台北旅遊網）

而蔥蘭花一般為白色，花瓣約六片；韭蘭花一般為粉紅色，花朵比蔥蘭大一點，花瓣約6-9片。開花時亭亭玉立，花單生於花莖上，花冠呈漏斗狀，蒴果近球形，成熟時從背部3裂，喜陽光充足的環境，也耐半陰，適合作為樹下的地被植物，或是花園的圍邊點綴，但需注意其葉子及果實均具有毒素是不能食用。

走過路過的遊客們都忍不住停下腳步，拿起相機，紀錄下這美麗的一刻。（圖取自台北旅遊網）

蔥蘭及韭蘭花期主要落在夏至秋季，當大地久旱未雨，降下甘霖後盛開，因此又稱「風雨蘭」，在西方國家中，被稱作 Rain Lily，意思就是「雨百合」。蔥蘭及韭蘭為什麼會在風雨天開花呢？因為在氣溫高、氣壓低、水份蒸發量較大的情況下，鱗莖內的開花激素濃度較高，進而刺激了花芽生長，所以雨後就會開出許多的花。

蔥蘭與韭蘭為石蒜科蔥蘭屬，多年生草本花卉。（圖取自台北旅遊網）

目前士林官邸公園內蔥蘭及韭蘭開花率約8成，為最佳觀賞時間，且花期極短，請大家把握這些嬌客在艷陽下盛開時光，一同前來欣賞這美麗的景緻吧士林官邸公園交通資訊：

1.捷運士林站2號出口，步行約7分鐘。

2.聯營公車請搜尋台電台北北區分處站、士林官邸站、小北街站即可抵達

(中時電子報)