2019.08.23新聞深喉嚨 郭柯王823合體 吹國民黨裂解號角？藍軍團結集結號？

高雄市長韓國瑜面臨內憂外患，不僅個人民調下滑，還面臨鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院長王金平、台北市長柯文哲，3人結盟「抗韓」危機。台北市議員王世堅直言：「我對韓國瑜這2個月，他獲提名以後到現在，我說實在話……他已經不是我以前認得的韓國瑜了！」並以林肯總統名言，鼓勵韓趕緊振作。

王世堅在《中天新聞》政論節目《新聞深喉嚨》表示：「我對韓國瑜這2個月，他獲提名以後到現在，我說實在話……他已經不是我以前認得的韓國瑜了！他將近2個月來在做些什麼？我其實真的滿意外的耶！我希望他趕快振作起來！」

不僅如此，王世堅更語重心長道：「我必須也鼓勵一下韓國瑜！我用這句話，也是在小英遇到困難的時候，我也是給小英這一句話，就是說當你遇到這麼多困難，我以林肯總統的這一句名言：『這只是滑了一跤，不是死！』」

王世堅緊皺眉頭，深切呼喚：「韓國瑜，這只是滑了一跤，不是死了！你趕快振作，趕快出來，趕快面對我們綠營，我們好好的來一場大的論戰，這才是對！讓我們全民，做一個最正確的選擇。」

(中時電子報)